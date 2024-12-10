HTŞ lideri Colani A Haber’e konuştu: Bu zafer tüm Müslümanların

Suriye'nin farklı noktalarında gelişmeleri anlık olarak aktaran ve tarihi bir televizyonculuk başarısına imza atan A Haber yine farkını ortaya koydu. HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani, Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuştu. Colani, "Bu zafer tüm Müslümanların" dedi.

HTŞ KOMUTANI COLANİ A HABER'E KONUŞTU Colani A Haber mikrofonlarına Suriye'de yaşanan değişim ile ilgili olarak, "Bu bir zaferdir bütün Müslümanlar için. Elhamdülillah…" ifadelerini kullandı.

"HALK TARAFINDAN SEÇİLEN KONSEY"

Geçtiğimiz günlerde yine bir açıklamada bulunan Colani, iç savaşta Hristiyanlar ve diğer azınlıkların zulüm gördüğünü söyleyerek, kendi yönetimlerin de bunun olmayacağını dile getirdi:

"Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetimi haketmiyor. Kurumlara dayalı bir hükümet ve halk tarafından seçilen bir konsey kuracağız. Bu mezhepler, dinler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok."

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ

"Hedeflerden bahsettiğimizde devrimin amacı bu rejimi devirme. Bu amaca ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak bizim hakkımızdır. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman içindeydi. İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi, bu rejim öldü." diyen Golani, değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.