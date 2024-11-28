Sahte dolar alarmı: Dolandırıcılık içinde dolandırıcılık! İslam Memiş’ten A Haber’de BDDK’ya çağrı: Türkiye ekonomisine zarar veriyorlar

Birkaç gündür piyasada sahte dolarların dolaştığına dair pek çok gelişme kamuoyunun gündemine düşmeye başladı. Büyüklüğü 600 milyon dolar olduğu iddia edilen sahte dolarların para sayma makineleri ve ATM'lerin dahi ayırt edemediği belirtiliyor. Bu kapsamda döviz büroları ve bankalar 50 dolar ile 100 dolar alımlarını durdurdu.

Peki piyasada sahte dolar paniği ne zaman düzelir? Döviz bürolarından dolar almanın bir sakıncası var mı? Özellikle hangi dolarların daha çok sahtesine rastlanılıyor? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

PİYASADA NE KADAR SAHTE DOLAR VAR?

Döviz büroları ve bankalar son bir haftadır zaten almıyor dün başlamadı. Konu şu yaklaşık 600 milyon dolar civarında sahte para bütün dünyaya dağılıyor. Sadece Türkiye değil. Türkiye de bundan nasibini alıyor. Bundan önceki yıllarda da vardı ilk değil.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

SİSTEM KİLİTLENDİ

Bu kalpazanlar peyderpey döviz bürolarına bu sahte paraları veriyorlar. Döviz büroları bankaya veriyorlar banka Merkez Bankası'na veriyor. Piyasada 15 bin dolar civarında sahte para toplanınca bankalardan para sayma makinelerinden geçiyor daha sonra Merkez Bankası'nda olay patlak veriyor. Bu sefer bankalar diyor ki bize döviz büroları verdi döviz bürolarından almayalım. Onlar da diyor ki bize vatandaş verdi biz de vatandaştan almayalım. Sistem kilitlendi.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

NE ZAMAN ÇÖZÜLÜR?

Şimdi tedbir amaçlı herkes şu elimde göstermiş olduğum beyaz dolar dediğimiz eski basım doları ve şu yeni basım 50 dolar bu her ikisini şu anda döviz büroları ve bankalar bu ikisini almıyor. Tedbir amaçlı almıyor. Peki ne zaman alacak? Türkiye'deki bankadaki ve döviz bürolarındaki bütün para sayma makineleri yazılım güncellemesi olacak ikincisi piyasadan mümkün olduğunca sahte dövizler toplanacak. Ondan sonra bir normalleşme görürüz.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

FIRSATA ÇEVİRENLER VAR

İkinci sorunumuz şu. Bunu fırsata çeviren bazı kötü niyetli döviz büroları alırız sahte değil hepsi sahte olacak diye bir şey yok, milyonlarca eski basım dolar var, bazıları diyor ki bunu 5 dolar komisyonla bozarım diyor. Normalde alınma diyor. Bu art niyetli fırsatçıya mutlaka gerekeni yapmak lazım. Ahlaklı edepli olan bir insan vatandaşın 5 dolarına 5 koymaz. Bu edepli ahlaklı bir insan değil. Ben BDDK Başkanı olsam gereken cezayı yazarım ya da Hazine ve Maliye Bakanı olsam şu an Türkiye'de onun yetki belgesini iptal ederim.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"İHBAR EDİN"

Vatandaşımızda en büyük kabahat. Sen o 5 doları kim istiyorsa Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı arayıp direk ihbar edeceksin. Fırsatçılık, ahlaksızlık başka bir şey değil.

MANİPÜLASYON YAPIYORLAR

Dedikodulara mahal veriyorlar. Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek döviz almasınlar diye bu yalanı çıkardılar diyor böyle bir dedikoduya yer veriyorlar. Ben bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam bu işi bir günde bir dakikada çözerim. Çözüm ortada.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE ZARAR VERİYORLAR"

Üstteki yeni basım 50 dolar. Alttaki eski basım 100 dolar. Bu her ikisi de şu anda piyasalar tarafından alınmıyor. Vatandaş mağdur oluyor. Türkiye ekonomisine zarar veriyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar. Bunun çözümü 5 dakikadır 10 dakikadır. Bunun seri numarası yok mu? Banka bunun seri numarasını alamıyor mu? Piyasadan bu şekilde toplarsın.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

DOLANDIRICILIK İÇİNDE DOLANDIRICILIK

Ama biz her zamanki ahlaksızlığımızı nasıl yapıyoruz? Bundan nasıl nemalansak? Bundan nasıl 5 dolar kırpsak? Vatandaşı nasıl şöyle yapsak böyle yapsak aklımız buna çalışıyor bizim ülke olarak. Dolandırıcılık içinde dolandırıcılık.

"BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?"

Bir banka geliyor ben bunu senden alamıyorum diyor nasıl alamıyorsun kardeşim babanın çiftliği bir orası? BDDK diye bir kurum var Türkiye'de. Sen bunu yapamazsın keyfi hareket yapamazsın. Ziraat Bankası alıyor devletin kamu bankası alıyor özel bankalar niye almıyor? Hayrıdır kardeşim sen bankasın da orası çiftlik mi? O yüzden burada yapılması gereken o kadar güzel şey var ki bu işi bitirmek 5 dakika.

Bu iş uzayınca hükümet bilerek döviz almasınlar diye bu işi yapıyorlar zaten diye piyasada dedikodu yapılıyor.