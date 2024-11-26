Sahte dolar alarmı! Banka ve döviz büroları 50 dolar alımını durdurdu

Gerçeğinden farksız ve geneli 50'lik banknotlardan oluşan dolarlar, bir bankanın para sayma makinesinden bile geçti. Kalpazanların para sayma makinelerinin yazılım açığını buldukları söylenirken, banka ve dövizciler 50 ve 100 dolarların alım satım işlemlerini durdurdu.

Sahte dolar alarmı ( A HABER ARŞİV)

"50 DOLAR ALIŞ VE SATIŞINI DURDURDUK"

Sabah'ın haberine göre Paraların sahte olup olmadığını para sayma makineleri ile anladıklarını söyleyen dövizci Oğuzhan Uzun, "Bizler makinelerdeki yazılımlar sayesinde gerçek olup olmadığını anlayabiliyoruz. Onun haricinde kağıdın kalitesinden, baskı kalitesinden, hologramlarından ve güvenlik şeritlerinden de manuel olarak kontrol ediyoruz. Genellikle sahte paralar, biraz daha ince ve kaygan oluyor. Işığı geçirmesi de sahte olduğunu ispatlıyor. Bazı dönemlerde sahte para geldiği oluyordu ama makineler tespit ediyordu. Ama son zamanlarda 50'lik banknotlarda bir yazılım açığı olduğu söyleniyor. Makineler bazı sahte 50 dolarları kabul ediyor. Genel bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sahte dolar alarmı ( A HABER ARŞİV)

"MÜŞTERİLERLE DE PROBLEM YAŞAYABİLİYORUZ"

Vatandaşları güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyaran Uzun, "Vatandaşlarımız, mecbur kalmadıkça 50'lik dolar almasınlar. Şu anda 50 dolarlarla işlem yapmadığımız için müşterilerle de problem yaşayabiliyoruz. Ama makineler güncellenince 1-2 haftaya bu iş düzelir diye umuyoruz" dedi.

Sahte dolar alarmı ( A HABER ARŞİV)

Dolar bozdurmak için gelen müşteri ise "Kalpazanlar yine boş durmamış. Tır şoförlüğü yapıyorum, maaşımı dolar ile alıyorum. Şuanda da mağdurum. Umarım bu sıkıntı bir an önce düzelir." diyerek sitem etti.