Narin cinayetinde yeni gelişme! Aile meclisinde çobana sorgu ve darp

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

AİLE TOPLANTISININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı. Bölgeden son detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktarırken ekibimizden Mehmet Karataş da önemli bilgiler verdi.

Mehmet Karataş: Şüphelilerin tüm savunmaları yaprak dökümü gibi dökülüyor. Kanıtlarla, belgelerle ve Narin'in arkadaşlarının ifadesiyle aslında birçok yalan beyanın ortaya çıktığını görüyoruz.

Toplantıda bir kişinin sorgulandığını görüyoruz. Bu çocuk toplantıdan götürüldükten sonra darp ediliyor, bu yönde iddialar da söz konusu. Görüntülerdeki kişi Narin'in köyde çobanlık yapan kişi olduğu söyleniyor. İsminin bize gelen bilgilere göre Ahmet olduğunu öğrendik. Şu anda bu konuda araştırmalar devam ediyor.

MAHKEMYE ÇAĞRILABİLİR

Burada bir aile meclisi kuruluyor. Ancak aile ilk günden beri bu toplantıyı inkar ediyordu. Burada Güran ailesi ve bir tek Ahmet isimli çoban farklı. Onun da toplantıdan uzaklaştırıldığı görüntülere yansıyor. Toplantıya bu çoban getirildi ve bir şeyler soruldu. Bu kişinin bir şeylere şahit olduğu şüphesi var. Bu kişi 26 Aralık'ta görülecek davaya çağrılabilir.

İşte Güranların sildiği aile meclisi görüntüleri (Ekran görüntüsü / A Haber)

Amca Erhan Güran'ın evinde bir toplantı var ve Narin'in babası Arif Güran da bu toplantı da yer alıyor. Zamanlama da çok ilginç çünkü bu toplantıdan saatler sonra Narin'in cansız bedeni bulundu. Bu toplantıdan 5 gün önce Salim Güran tutuklanmıştı. Neler yapacaklarını konuşuyorlar. Bunlar bir de WhatsApp grubu kurmuştu onu da herkes silmişti. Bu görüntüler de kendilerine ait kameradan ortaya çıktı. Bu görüntüler de yine onlar tarafından silinmişti.

AMCANIN GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Artık inkar edecekleri bir şey kalmadı çünkü aile toplantısının görüntüleri ortaya döküldü. Her ne kadar HTS'lere itiraz etseler de artık deliller ortada onların yok demesiyle hiçbir delil ortadan kalkmıyor. Salim Güran hiçbir şekilde dere kenarına gitmediğini söylüyordu ancak HTS kayıtları orada olduğunu gösteriyordu. Şimdi onun arabasının da orada olduğunun görüntüleri ortaya çıktı.

Bölgeden son detayları muhabirimiz Sinan Yılmaz aktardı (Ekran görüntüsü / A Haber)

TEHDİT ETTİLER: "SUSARSAN SENİ KORURUZ"

O toplantıda, şahısların 15 yaşındaki bir çocuğuca "Susarsan seni koruruz. Sorarlarsa bilmiyorum, görmedim diyeceksin" diyerek tehdit ettiği öğrenildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

Sinan Yılmaz: Birkaç kişi toplantı dedi, birkaç kişi meclisi toplamadık dediler, ancak bugün görüntülerden de anlaşıldı. Görüntülerde sorguya alınan 15 yaşındaki bir çoban olduğu bilgisini aldık. Görüntülerde aile büyüklerinden Ali Rıza görünüyor, yine baba Arif Güran var, bir aile meclisinden bahsediyoruz. Narin kaybolduktan sonra köydeki bazı vatandaşlar evlerine kamera taktırmıştı.

2 AMCANIN EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Narin kaybolduktan sonra tabi jandarma ekipleri köye baskın düzenledi. 2 amcanın evinde arama yapıldı ve aramada güvcenlik kamerasının kayıt sistemine el konulmuştu. Yaklaşık 7 günlük bir kayıtların silindiğine dair bazı veriler ortaya çıktı. İşte o kayıtlar TÜBİTAK'A gönderildi.

Görüntüler Kürtçe ve Türkçe konuşmalar var. Kürtçe ifadelerin çok olduğunu söyleyebiliriz. O görüntülerin çözümü gerçekleşecek. 15 yaşındaki şahsın kimlik tespiti yapılacak.