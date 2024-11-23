Marmara ve İstanbul’u lodos ve sağanak vuruyor! Uzman isim A Haber’de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a yönelik olarak lodos ve yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinde yağış ve lodos etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde ise sulu kar yağması bekleniyor. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek.

Kentin farklı bölümlerinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar hem ıslandı hem zor anlar yaşadı. Sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle güçlükle ilerledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayına bağlanan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Güven Özdemir değerlendirdi.

Lodos kabusu! 15 derece düşecek LODOS KABUSU! 15 DERECE DÜŞECEK Prof. Dr. Güven Özdemir'in yaptığı değerlendirmeler şöyle:

İstanbul zorlu bir geçiriyor. Sistem şu anda kentin üzerine oturmuş durumda. Bu havanın olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Oldukça şiddetli olan bir lodos var. Bunun arkasında gelen yağış sistemi var. Bu sistem Trakya üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı ve Marmara'da etkili oluyor. Çok dikkatli ve tedbirli olmak lazım.

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MOTOSİKLET YASAKLANMALI

Mümkün olduğu kadar trafiğe çıkmamak lazım. Çok önemli işler yoksa trafiğe çıkmamak gerekir. Yüksek araçların köprülerden geçerken dikkatli olması lazım. Hamleli rüzgarlarda oldukça fazla. Özellik motosikletle iş yapan vatandaşlarımız çok dikkatli hareket etmeli. Hattan Boğaz'daki köprülerden geçişler engellenmelidir. Yoksa can ve mal kaybına neden olabilir.

15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Bu sistem şu anda etkisini gösteriyor lodos vuruyor ancak bir süre sona karayele dönecek hava hızlı şekilde 15 dereceye kadar düşecek. Bu soğumanın etkisiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görmek ihtimali olabilir. İstanbul'da karla karışık yağmur görülebilir. Akşam saatlerinden sonra yine hava daha da sertleşecek. İstanbul-Ankara arası seyahat edecekler kış tedbirlerini mutlaka almalıdır.

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İSTANBUL'DA AKŞAMA KADAR ETKİLİ

İstanbul büyük bir şehir ve ufak bir yağmur yağsa etkileri çok fazla oluyor. Üzerimizde hem yağmur hem rüzgar sistemi var. Yollarda sıkıntılar yaşanabilir. Yağış etkisini akşam saatlerine kadar sürdürecek. Ondan sonra İç Anadolu kısmına doğru hareket edecek. Kuvvetli yağış ve rüzgar etkisini dürdürecek.