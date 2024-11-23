Bursa’da fırtına felakete neden oldu! Sürüklenen kamyon minibüsle birlikte evin salonuna girdi! A Haber olay yerinde

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi meydana geldi. 12. Yiğit Sokak'ta yokuşta park halindeyken hareket eden 16 J 6456 plakalı kamyonet, 16 SNP 20 plakalı otomobile, ardından da 3. Erikli Sokak'taki 16 CKM 04 plakalı minibüse çarptı.

Kamyonet, önünde sürüklediği minibüsle 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Binada oturanlar gürültüyle uyanıp ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede önlem aldı. Dairede ve araçlarda hasar oluşurken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER MUHABİRİ YUSUF GÜL'ÜN OLAY YERİNDEN AKTARDIKLARI ŞÖYLE:

Meteoroloji'nin fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Bursa'da rüzgar etkisini gece saatlerinde gösterdi. Şiddetli fırtına araçları yerinden kaldırdı. Park halindeki bir kamyonet rüzgarın etkisiyle önündeki 2 aracıda sürükleyerek evin salon kısmına girdi.





Evin salon kısmı kullanılamayacak hale geldi. Fırtına etkisini bu gece de sürdürecek. Meteoroloji vatandaşları bina diplerinde gezmemesi konusunda uyardı. Aynı zamanda 58 kilonun altında olan vatandaşların dışarı çıkmalarının tehlikeli olduğu belirtildi. Lodos da çatı uçmalarına karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.





Kamyonun girdiği evde yıkılan duvar eşyaların üstüne geldi. Evde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. 112 ihbarından sonra ekipler geldi ve bölgede çalışma başlattı.

EVİN SAHİBİ A HABER'E KONUŞTU:



Biz bu dairede yaşıyoruz. Biz bir odada çocuklar diğer oda oturuyordu. Rüzgarın etkisiyle araçlar hareket etti. Biz sesi duyduk bir çatı uçması sandık sonra bir baktık araba evin içinde. Yukardan sürüklenen araba önüne 2 aracı alıp eve giriyor. Bunlardan bir tanesi de benim abimin arabası. Biz hemen doğal gaz vanası kapattık ardından elektriği kestik. Gece saat 3 gibi vinç çağırıp buradan araçları çıkarttık. Araçların çekimi için kurtarıcı geldi. Sağlık ekipleri gelip bizi kontrol etti. Herhangi bir yaralanma olmadı biz de bunun için mutluyuz. Gelen mala gelsin bizim için can önemli. Mal gelip geçer bu da bizim için Takdiri İlahi'dir.