CANLI | İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor! 5 uçak İzmir'e yönlendirildi

09:10 23 Kasım 2024

A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun aktardıkları şöyle :

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış ve lodos etkisini gösterdi. Bizler şu anda Bakırköy’de bulunuyoruz. Otoyollar ve yollarda su birikintileri ulaştı. Sürücüler ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sıcaklık her saat düşüyor. Kafe ve restoranların açık olan bölümlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar dışarı çıkarken dikkatli olmalı.



Lodosun etkisiyle yürümekte güçlük yaşanıyor. 58 kilonun altındaki vatandaşların dışları çıkması tehlikeli ve bu konuda uyarılar da yapılıyor. Yağmur lodosun yüze çok sert çarptığını belirtmemiz gerekiyor. Sel ve su birikintilerine karşı çok dikkatli olmak gerekiyor.