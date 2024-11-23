CANLI | İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor! 5 uçak İzmir'e yönlendirildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası İstanbul güne şiddetli fırtına ve sağanak ile uyandı. Megakentin birçok kesiminde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar pisti pas geçerken, 5 uçak İzmir'e yönlendirildi. A Haber muhabirleri Kübra Kılıç ile İslim İstanbullu, kentin farklı noktalarında son durumu aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.
5 UÇAK İZMİR'E YÖNLENDİRİLDİ
İstanbul’daki lodos ve sağanak yağış nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı’nı pas geçerken, 5 uçağın İzmir’e yönlendirildiği bildirildi.
58 KİLONUN ALTINDAKİ VATANDAŞLAR DİKKAT
A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun aktardıkları şöyle :
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış ve lodos etkisini gösterdi. Bizler şu anda Bakırköy’de bulunuyoruz. Otoyollar ve yollarda su birikintileri ulaştı. Sürücüler ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sıcaklık her saat düşüyor. Kafe ve restoranların açık olan bölümlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar dışarı çıkarken dikkatli olmalı.
Lodosun etkisiyle yürümekte güçlük yaşanıyor. 58 kilonun altındaki vatandaşların dışları çıkması tehlikeli ve bu konuda uyarılar da yapılıyor. Yağmur lodosun yüze çok sert çarptığını belirtmemiz gerekiyor. Sel ve su birikintilerine karşı çok dikkatli olmak gerekiyor.
İSTANBUL’DA YAĞIŞ VE LODOS HAKİM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’a yönelik olarak lodos ve yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinde yağış ve lodos etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde ise sulu kar yağması bekleniyor.
Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek. Boğaz ve çevresini kara bulutlar sardı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın aktardıkları şöyle
Sabah saatlerinde yağış ve lodos etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde ise sulu kar yağması bekleniyor. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek. Boğaz ve çevresini kara bulutlar sardı. Hava-deniz ve kara yolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Havanın soğumasıyla olta balıkçıları da sahil kenarına akın etti ve balık tutmaya başladı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler de görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlük yaşadı.
ANİDEN BASTIRDI
Aniden başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerinin altlarına sığındı. Oluşan su birikintileri nedeniyle caddelerde yürümekte güçlük çekti.
LODOS VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR
Meterolojinin uyarıları sonrasında İstanbul'da lodos gece saatlerinde etkisini artırdı. Lodosun etkili olmasının ardından sabah saatlerinde sağanak yağmur başladı.
Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları duraklara bazıları ağaç altlarına bazıları da üst geçit altına sığındı.
Sağanak yağmurun etkisiyle sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi. Hızlarını düşürmek zorunda kalan sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.
DENİZ ULAŞIMINA HAVA ENGELİ
İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30'daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00'daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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