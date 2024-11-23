İstanbul’da bir araç suya gömüldü! A Haber bölgede

Meteorolojinin uyarıları sonrası şiddetli lodosun ardından sağanak yağış başladı. İstanbul'u etkisi altına alan yağış ve lodosla birlikte cadde ve sokaklarda sular birikintileri oluştu. Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli lodos ardından da yağmur etkili oldu. Seyrantepe'de bir araç su birikintisinde mahsur kalırken, Üsküdar Sahil'de ise dev dalgalar oluştu. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da sabah erken saatte işe giden insanlar yürümekte zorluk çekti.

Bugün İstanbul için oldukça zor bir gün olacak. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağmış olduğu uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da hem Anadolu hem Avrupa yakasında şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Ekran görüntüsü / A Haber

ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Şiddetli yağış bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu. Bizler şu anda Seyrantepe bölgesindeyiz ve TEM Otoyolu'nun bağlantı güzergahlarından bir tanesinde bir araç suya gömüldü. Kara yolları ekipleri bölgeye geldi ve çevre güvenliğini aldı.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Araç içerisindeki sürücü çıktı ve kara yoları ekibinin aracına geçti. Bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Şiddetli yağış hala etkisini gösteriyor. Araç bir anda suya gömüldü ve içine de su aldığı tahmin ediliyor. İstabul'da yağış etkisini akşam saatlerine kadar sürdürecek.

Ekran görüntüsü / A Haber

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÜVENDE

Otoyolun üst kısımlarından buraya su akışı var. Bariyerler neredeyse görünmez hale geldi. Aracın sürücü ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı ve güvenli şekilde bölgeden ayrılıp kara yolları aracına geçti. Yağış şiddetli şekilde devam ediyor.