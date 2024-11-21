Savaşta korkutan ilkler! Rusya’dan Ukrayna’ya balistik füze | Uzman isimden A Haber’de korkutan sözler: Anında yok eder

Ukrayna, Rusya'yı ilk kez ABD ve İngiliz füzeleriyle vurdu.

Gerginlik her geçen gün artarken yeni bir saldırı haberi daha geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik bugünkü hava saldırısında aralarında kıtalararası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığını bildirdi.

Açıklamada Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.



Saldırıda Rusya'nın Astrakhan bölgesinden fırlatılan bir kıtalararası balistik füzenin de kullanıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Ukrayna topraklarının ayrıca "MiG-31K" savaş uçağından fırlatılan "Kh-47M2 Kinjal" hipersonik füzesi ile "Tu-95MS" stratejik bombardımandan uçağından atılan "KH-101" seyir füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.



Saldırılarda Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılarda ölü veya yaralılar hakkında henüz bir bilgi alınmadı." ifadesine yer verildi.



Saldırılar nedeniyle başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ABD VE İNGİLTERE HATALARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar: Tüm dünyada bir küresel çatışma oluşacağına dair bazı emareler aktarıyoruz. Gördüğümüz somut veriler üzerinden söylüyoruz. Sonuçta masum insanlar ölecek. Kitle ölümleri ortaya çıkacak. Ölümler üzerinden okunan bir çatışmalar bloğu. İster hibrit olsun ister konvansiyonel ister nükleer fark eden bir şey yok.

ABD ve İngiltere çok önemli bir takım silah sistemleri verdi Ukrayna'ya. Neden verdi? Çünkü Ukrayna'da o kadar büyük bir stratejik hata yaptı ki taktik başarılarla bunu kapatmaya çalışıyor.

Storm Shadow'lar İngiliz – Fransa yapımı ortak yapımdır. Muhtemelen ikisi birlikte izin vermiştir buna.

Nükleer silah haritası (Erkan görüntüsü / A HABER)

"MUHTEMEL HEDEFLER KİEV VE HARKİV"

Putin bekliyor. Stratejik olarak Putin daha avantajlı. O stratejinin tam ve doğru zamanını bekleyip orada büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Bu bölgede iki bölgede yığınak yapıyor. Uygun koşullar ve zaman oluştuğunda genel bir karşı taarruza geçme ihtimali var. Bu hedef de muhtemelen Kiev ve Harkiv olacaktır.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"100 BİN KİŞİLİK BİR ŞEHRİ ANINDA YOK EDEBİLİR"

Rusya artık elindeki zırhlı stratejik ihtiyatlarını kullanmaya başladı. Eşiğin aşılması için gerekli olan bir takım stratejik koşulları bekliyor Putin. Bu sadece nükleer silah olmayan balistik bir füze. Nükleeri attığınız zaman inanamayacağınız boyutlar ve öngörülemeyecek rakamlar çıkıyor karşımıza. Bir nükleer bomba 100 bin kişilik bir şehri anında yok ediyor şu anki koşullarda. Dünyada 17 bin adet var şu anda dünyada toplam nükleer başlık takılabilecek balistik füze. Bırakın yer küreyi öbür gezegenleri bile etkileyebilir.

Ukrayna'da Rus füzesinin düştüğü an (Ekran görüntüsü / A HABER)

"SAVAŞI ALEVLENDİRME ÇABASI"

Gazeteci Ferhat Murat: Avrupa'nın birbirinden çok farklı hareket ettiğini söyleyemeyiz. Trump'ın ABD seçimlerini kazanması sonrasında yaklaşık 60 günlük bir zaman dilimi var koltuğa oturmasına burada Ukrayna – Rusya savaşını olabildiğince alevlendirme çabasını görüyorum. Hem Biden yönetiminden hem de AB yöneticilerinden. Çünkü Trump para vermemeyi gerçekleştirirse Ukrayna zor durumda kalacak. Trump'ı zor bir pozisyonda bırakma adına bir strateji içerisinde olduklarını görüyoruz.