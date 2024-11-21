Rusya ilk kez kıtalararası füzeyle Ukrayna’yı vurdu! Gerilim tırmanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı 6 adet uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlendiği duyurdu.

Volodimir Zelenskiy (AA)

Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, "Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok." ifadeleri paylaşıldı.

RUSYA KITALARARASI FÜZEYLE SALDIRDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bu sabah bir son dakika bildirimi paylaşarak Dnepr şehrinin çeşitli tiplerde füzelerle saldırıya uğradığını bildirdi. Kiev kaynakları bunlar arasında kıtalararası balistik füze (ICBM), Kinzhal aerobalistik füzesi ve yedi Kh-101 seyir füzesi olduğunu duyurdu.

Kiev'e göre hava savunma sistemleri altı Kh-101 füzesi düşürmeyi başardı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin raporunda, "Diğer füzeler önemli bir hasar vermedi" denildi.

RUSYA İNGİLİZ FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜ

Ukrayna, İngiltere'nin yolladığı füzelerle Rusya'yı hedef alırken, Rusya'dan son dakika açıklaması geldi. Rusya, Ukrayna tarafından atılan İngiltere füzesini düşürdüklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)

ABD'DEN UKRAYNA'YA BÜYÜK DESTEK

Rusya-Ukrayna Savaşı 1000'inci gününü aşarken ABD'nin, Kiev yönetimine 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışına onay verdiği bildirildi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışını onayladığı ifade edildi.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU: İLK KEZ KULLANILDI

İngiliz basınına göre, Ukrayna, İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar buldu.

İngiltere ve Rusya'dan söz konusu füzelerin bölgede kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. "Storm Shadow" füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

KITALARARASI BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Kıtalararası Balistik Füze, İngilizcesi Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) olan Kıtalararası Balistik Füze en az 5500 km menzile sahip, nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış balistik füzeler. Bu füzeler ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileri ile de donatılabilme özelliğine sahip. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabiliyor.

ATACMS FÜZELERİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ

Süpersonik bir taktik balistik füze türü olan MGM-140 Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) ABD savunma şirketi Ling-Temco-Vought (LTV) ve F-35 savaş jetlerini de üreten Lockheed Martin tarafından tasarlandı.

ATACMS füzeleri katı yakıt kullanıyor. 4 metre uzunluğunda ve 610 mm çapında, en uzun menzili 300 kilometreye kadar çıkıyor. Füzeyi Ukrayna için önemli kılan da bu menzilleri.

Her ATACMS füzesinin maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar.

ATACMS katı roket itici ile beslenir ve yüksek hız ve yüksek açıyla geri dönmeden önce atmosfere doğru balistik bir yol izler, bu da onları engellemeyi zorlaştırır.