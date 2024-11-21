Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki hesaplamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brezilya dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada asgari ücret mesajı verdi. Başkan Erdoğan, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözler bir kez daha asgari ücret hesaplarına ve yapılacak olan aralık ayı başında yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Peki asgari ücrette tahminler neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem değerlendirdi.

Asgari ücrette yeni hesap ASGARİ ÜCRETTE YENİ HESAP BELİRLEYİCİ RAKAM ENFLASYON

Faruk Erdem: Zaten son 20 yıla da bakılırsa bütün artışlar hep enflasyonun üzerinde yapılıyor. Dolayısıyla AK Parti hükümetlerinin böyle bir anlayışı var ve bunu uyguluyor. Emekli ve memurun artışlarını enflasyon direkt olarak ilgilendiriyor yani daha doğrusu belirliyor. İşte 6 aylık artışlar yapılıyor ama asgari ücreti enflasyon belirlemiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Fakat asgari ücrete yapılacak artışın en önemli verisi de enflasyon oluyor. Yani netice itibariyle insanların geçim durumuna bakılıyor. İşte verilecek maaşın enflasyon karşısında eriyip erimediğine bakılıyor. Dolayısıyla bu yıl da öyle olacak.

DEĞİŞİK HESAPLAR YAPILIYOR

Geçtiğimiz yıllara baktım ben asgari ücret artışları hep enflasyonun yani gerçekleşen enflasyonun 5-10 puan üzerinde olmuş. Şimdi bir tartışma başladı ve ben ona da çok anlam veremiyorum. Bu yılın enflasyonuna göre mi arttıralım? Önümüzdeki yılın enflasyonuna göre mi? Yani önümüzdeki yıl ki enflasyon ne olur tahmin edelim, onun üzerine bir artış yapalım gibi bir tartışma başladı. Hatta şunu söyleyen bile var: Önümüzdeki yıl beklenen enflasyonu alalım, işte %20-25. Bu yıl gerçekleşecek enflasyonu da alalım, ikiye bölelim, işte çıkan sonucu asgari ücret artışı olarak yapalım falan gibi bir sürü şey konuşuluyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Netice itibariyle komisyon toplanacak ve bir karar verecek. Bugüne kadar nasıl karar vermiş? Gerçekleşen enflasyona bakmış ve ona göre bir karar vermiş ve onun üzerine artışlar yapılmış. Doğru olan da bu. Çünkü ocak 2024'te 17.000 lira verdiniz. Aralık 2024'te yine 17.000 lira vereceksiniz. Bu arada bu 12 aylık süre de yüzde 80'leri gören enflasyonlarla karşılaştık. Dolayısıyla bu ücretler eridi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği de o enflasyonun üzerinde bir artış yapacağı sinyalini vermiş. Ama bir şey söylüyor, biz de her zaman onu konuşuyoruz seninle. Burada önemli olan işçiye, emekliye, memura çok büyük paralar vermek değil yani tonla para verirsin ama gidip markette o bir işe yaramıyorsa o zaman o para vermenin de bir anlamı yok. Yani aldığın zammın bir anlamı olması için enflasyonun düşmesi lazım.

Zaten hükümetin önceliği de o. Birinci önceliği enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu noktada da bir başarı sağlandı. Biliyorsunuz son işte birkaç aydır enflasyonda düşüş trendi başladı ama hala aylık enflasyonda yüzde 3'lere yakın rakamlar var. İşte bugün Merkez Bankası faiz toplantısı yapacak, işte bu onları biraz daha frenliyor bu 3'lere yakın enflasyon.

Ekran görüntüsü / A Haber

ASGARİ ÜCRETTE YENİ HESAP

Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağını düşünüyorum. Eğer bir indirim olacaksa önümüzdeki ay olur diye düşünüyorum. Ama burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği önceliğimiz enflasyonu düşürmek, insanların alım gücünü arttırmak ki verilen artışlar bir işe yarasın. Asgari ücret konusunu da konuşmuştuk. Son olarak Merkez Bankası'nın bir anketi yayınlandı. Yüzde 44,81'lik bir yıl sonu enflasyon beklentisi ortaya çıktı. Buna göre baktığın zaman da eğer bu uygulanırsa 24.000 liranın üzerinde bir asgari ücret ortaya çıkıyor. Asgari ücrete yapılan artış genel de emekli ve memurlara yapılacak refah payının da bir göstergesi oluyor. Hep böyle olmuş. Çünkü önce oraya yapılıyor. O yüzden de aralık ayındaki asgari ücret artışı aslında emekli ve memuru da çok ilgilendiriyor bana göre.

Yani çünkü 6 aylık enflasyona bakıyorsun, 15-16 civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Bunun üzerine eğer bir refah payı verilecekse bu asgari ücrete yapılacak artışa göre verilecek. İşte yüzde 30-35'lik bir artış yapılmışsa burada da bir yükselme söz konusu oluyor. Hep böyle olmuş. Sayın Cumhurbaşkanı da onun işaretini vermiş. Hani bu istismar edilen bir konu.

Asgari ücretin artışını konuşuyoruz. Etiketler değişiyor. Taksit taksit değiştirmeye başlamışlar. Yüzde 10 bu hafta, yüzde 10 bir hafta. Bunlarla da mücadele etmek lazım ki onun da işaretini vermiş Sayın Cumhurbaşkanı.