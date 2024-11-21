MB faizi yüzde 50’de sabit tuttu! Borsa döviz ve altın piyasaları nasıl tepki verdi?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Bununla birlikte beklentilere paralel olarak yüzde 50'de sabit tuttu. Peki piyasalara etkisi ne olacak? Gelişmeleri finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

Altında rekor tahmin! 2025 yılına dikkat ALTINDA REKOR TAHMİN! 2025 YILINA DİKKAT İNDİRİM SİNYALİ METİNDE

İslam Memiş: Yurt içi piyasalarda önemli bir karardı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizinde bir değişikliğe gitmedi ve yüzde 50 olarak sabit bıraktı. Ancak metine baktığımız zaman sanırım aralık ayında bir faiz indirimi sinyali vermiş gibi duruyor. Beklentim o yönde.

Tabii faiz kararı açıklandıktan sonra döviz kurlarında bir gerileme gördük. Borsada da yükselişler gördük. Şu anda Borsa İstanbul endeksi 9.304 puan seviyesinde yüzde 3 yükseldi. Dolar kuru da 34,47 lira seviyesinde. Dolar kurunda sabah karar açıklanmadan önce 34,56 kuruş seviyesi vardı. Bu gerileme devam ediyor. Gram altın tarafında yaklaşık 15 lira bir gerileme oldu. Dolardan etkilendi. Gram altın şu anda 3.103 lira seviyesinde. 3.117 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ons altın 2.666 dolar seviyesinde.

Ekran görüntüsü / A Haber

BITCOIN'E YÖNELİM VAR

Ukrayna-Rusya geriliminin dolayı bu hafta altın ve gümüş fiyatları değer kazandı. Ve şu anda Bitcoin çok dikkat çekici bir özellikle çok rekor fiyatlara yükseldi. 98 bin dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Yine altın satanlar Bitcoin tarafına yönelmiş durumda. Genel itibariyle faiz kararı sonrası piyasalarda olumlu bir etkinin olduğunu, döviz kurlarında gerileme, borsada tekrar yükselişlerin olduğunu gözlemliyoruz.

Küresel piyasalar için iki önemli risk var. Birincisi Amerika'daki borç krizi. İkincisi Rusya-Ukrayna gerilimi. Jeopolitik gerilimler, Orta Doğu'daki gerilimler. Bu para piyasaları, finansal piyasaları küresel piyasada olumsuz yönde etkileyecek faktörler. Tabii ki bundan sonraki süreçlerde jeopolitik gerilimler hem borsada hem emtia fiyatlarında, altın ve gümüş fiyatlarında önemli bir etkiye neden olacak. Özellikle bu hafta ons altın tarafında 100 dolardan 110 dolar civarına bir yükseliş gördük bu gerilimle birlikte.

Ekran görüntüsü / A Haber

TEPKİ YÜKSELİŞLERİNİ GÖRDÜK

Gram altın tarafında 150 liralık bir tepki yükselişi gördük. Gerilim olmasaydı bu füze haberleri gelmeseydi bu kadar agresif yükselişler görmezdik. Yani piyasaların ne kadar kaygılı ve tedirgin olduğunu bize gösteriyor. Yine 3. Dünya Savaşı konuşmaları çok geçiyor dünya kamuoyunda. Dolayısıyla da bir belirsizlik oluşuyor. Yine Trump'ın tekrar seçilmesiyle birlikte Çin-Amerikan ticari savaşları da çok önemli bir etken. Burada da tekrar Çin yuanında bir geri çekilme görebiliriz 2025 yılında. Ama jeopolitik gerilimler, bu savaş gerilimleri piyasalarda öngörüyü azaltıyor, riskleri ve gerilimi arttırıyor. Piyasalarda özellikle küresel borsada ve emtia fiyatlarında ciddi belirsizliğe neden olduğunu söyleyebilirim.

REKOR TAHMİN!

Geçen hafta altında çok güzel fırsatlar vardı. Yine aynı fırsatların olduğunu şahsen düşünüyorum. Çünkü belirsizlik var, jeopolitik gerilimler var, küresel ekonomiye dair birçok belirsizlik oluştuğu için altın fiyatlarının muhtemelen yılı ons tarafta 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerinde gram altın tarafında da 3 bin 200 lira seviyesinin üzerinde bir yerde tamamlayabiliriz. Ve 2025 yılına ilişkin beklentim yine 4 bin, 4 bin 500 lira aralığında. O yüzden düğün yapacaklar altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar bence yine biraz acele davranması gerekiyor. Çünkü küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Savaş riskleri var. Bu da altın fiyatlarını orta ve uzun vadede destekleyen faktörler.