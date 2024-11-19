Bahçeli: PKK’nın ABD’nin uşağıdır! İşte Bahçeli’nin mesajlarının perde arkası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Grup Toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında bir ayrışma olmadığını bir kez daha söyledi.

Devlet Bahçeli, "Buradan Kürt kardeşlerimize sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar." diye konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Melik Yiğitel değerlendirdi.

İşte mesajlarının perde arkası İŞTE MESAJLARININ PERDE ARKASI PKK ASLA KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ

Gazeteci Melik Yiğitel: Bahçeli önerisini ortaya sunarken hedef Kürtler ile PKK'yı ayrıştırmaktı. Düne kadar PKK'ya yoldaşlık yapanlar şimdi başka işler çeviriyor. PKK asla Kürtleri temsil edemez. Kandil sürekli olarak Öcalan çağrı yapsa bile silah bırakmayacağını açıklıyor. PKK, Amerika'nın paralı askeridir. Bu perdeyi çekip açıkça kamuoyuna göstermek gerekir.

STRATEJİK HAMLE

İşte bu anlamda Devlet Bahçeli tarihi anlamda bir adım attı. Bahçeli'nin Öcalan çağrısı çok stratejik bir hamleydi. Milli birlik ve bütünlük meselesinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Devlet Bahçeli çok uyumlu ve isabetli açıklamalar yapıyor. 2 isim de bu ülkede Kürtlerin en az Türkler kadar hakları olduğunu bu ülkenin parçası olduğunu ortak tarih yazıldığını net şekilde ortaya koydu.

Ekran görüntüsü / A Haber

PKK'NIN KÜRTLERLE BİR İLGİSİ YOK

Malazgirt Zaferi'nde Anadolu'nun kapısı Kürtlerle birlikte açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söyledi. Bunlar neyin kavgasını veriyor? İşte bu PKK'nın birileri adına çalıştığını gösteriyor. PKK'nın asla Kürtlerle bir ilgisi yoktur. PKK ile Kürtler net şekilde ayrıştırıldı. Onların hedefi Cumhur İttifakı'nda bir çatlak oluşturmaktı ancak bu tutmadı. Cumhur İttifakı al-ver ittifakı değildir bu yüzden amaçları tutmuyor.