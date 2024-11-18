Brezilya’da G20 Zirvesi’nde İsrail protestosu! Göstericiler katliamları haykırdı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden ülkelerden liderlerin açlık, sosyal adalet, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve uluslararası kurumların reformu gündemleriyle bir araya geldiği G20 Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi, liderlerin Rio de Janeiro'da zirveye ev sahipliği yapan Modern Sanatlar Müzesi'ne intikali ve Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva'nın liderlere hitabıyla başladı.

ZİRVEYE YAKIN NOKTADA GAZZE SOYKIRIMINI HAYKIRDILAR

Zirve tüm hızıyla devam ederken zirvenin yapıldığı alana sadece 200 metre uzaklıkta büyük bir Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.Aralarında yahudilerin de yer aldığı protestocular İsrail'in soykırımlarını haykırarak dünyaya mesaj verdi. Protestolarda "Filistin'de akan kanı durdurun, İsrail faşizmine son verin, Gazze'de soykırım yapılıyor" yazılarının yer aldığı pankartlar açıldı ve sloganlar atıldı.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven protestonun düzenlediği noktadan gelişmeleri aktardı.

Alpaslan Düven: G20 zirvesi için geldiğimiz Rio De Janeiro merkezinde büyük bir Filistin'e destek,i sadece Filistin'e değil, Beyrut'a da tabiki diğer mağdur olan bütün toplumlara destek amacıyla protesto gösterileri yapılıyor. Bakın burada hazırlıklar devam ediyor.

İSRAİL FAŞİZMİNE SON VERİN

Burada merkezde bulunuyoruz, aynı Londra'da karşılaştığımız manzaranın aynısını göstereceğim, siyonizm karşıtı Yahudiler de var. Onlar da Filistin'e destek amacıyla buradalar ve özellikle pankartlarına baktığımız zaman İsrail karşıtı yazıları rahatlıkla görebiliyoruz. Burada polisler de hareketlenmeye başladı, buradaki valilik binalarına doğru yürüyüş gerçekleştiriliyor, polis ile göstericiler karşı karşıya. "Filistin'de akan kanı durdurun, İsrail faşizmine son verin, Gazze'de soykırım yapılıyor" diye görmüş olduğunuz gibi destek var.

Devlet binalarının ve belediye binalarının önünde protestolar düzenleniyor. Protestocuların akın akın gelişi devam ediyor. G20 Zirvesi Lideri Toplantısında zirvenin yapıldığı alana sadece 200 metre uzaklıkta büyük bir Filistin'e destek protesto düzenleniyor. İsrail büyük bir faşisttir sloganları atılıyor. G20 Liderleri bir araya gelirken Gazze ve Beyrut'a Lübnan'a destek vermek için de protestocular akın akın gelmeye devam ediyorlar.

G20 ZİRVESİ

Zirveye eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Başkan Erdoğan, zirve alanında Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Zirvede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden 20 ülkenin liderleri, Brezilya'nın dönem başkanlığında "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" temasıyla gerçekleştirilen zirveye Afrika Birliği, Avrupa Birliği, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Endonezya, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Meksika, Kanada, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile ev sahibi Brezilya katılıyor.