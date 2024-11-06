A Haber ekibi İran sınırında! 295 KM’lik sınır Aslan’a emanet

Türkiye-İran sınırında yasa dışı kaçak geçişleri engellemek, hudut güvenliğini artırmak ve terörle mücadele edebilmek amacıyla güvenlik duvarı örme işlemleri 2021 yılında başlamıştı. 2024 yılı itibarıyla güvenli duvarının yüzde 70'i tamamlandı ve 2025 yılında bitirilecek.

A Haber ekibi İran sınırında! A HABER EKİBİ İRAN SINIRINDA! SINIR HATTINA 7-24 GÖZETİM

Güvenlik duvarının örüldüğü noktalarda elektro optik kuleler bulunuyor. Bu kuleler sayesinde sınır hattında gece-gündüz 7-24 esasına göre görev ve gözetim yapılıyor. Gece görüş ve termal kameralarla sınır hattı gözetim altında tutuluyor.

Sınırda yerli ve milleti üretim silahlar kullanılıyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

YERLİ VE MİLLİ KORUMA KALKANI

Güvenlik duvarı 3 metrelik modüler betondan oluşuyor. Arazinin engebeli olduğu yerlerde ise 7 metreye kadar çıkıyor. Sınır hattı boyunca karakollar uzanıyor. Bu karakollar arasında aynı zaman elektro optik kuleler var. Sınır hattı yerli ve milli savunma sanayi ürünleri donatılmış durumda.

Ekibimiz sınıra örülen güvenlik duvarını görüntüledi (Ekran görüntüsü / A Haber)

SİSMİK HAREKAT ALGILAYICI

A Haber 2 bin 300 rakımda bulunan bir karakola gitti ve orada askerlerle bir araya geldi. Burada yerli ve milli sanayi ürünlerini görüntüledi. Sismik harekat algılayıcı alanda tam bir farkındalık sağlıyor. İzinsiz bir giriş yapılırsa alıcıları alarma geçiriyor ve görsel verilerle bilgilendirme yapıyor. Kablosuz bir cihaz ve hızlıca kurulabiliyor.

İHA'lar ile 7-24 gözetim! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SINIRA MİLLİ SANAYİ KORUMASI

Sınır hattında yine yerli ve milli imkanlarla üretilen KN-12 keskin nişancı tüfeği askerlerimizin hizmetinde. Sınırda sadece silahlar değil insansız hava araçları da görev yapıyor. Bu İHA'lar sınır hattındaki askerin gözü ve kulağı oluyor. Tehdit algılandığı anda ekipler hemen müdahale ediyor. Bölgede yine yerli ve milli imkanlar üretilen zırhlı Vuran ve Kirpi araçları görev yapıyor.

Sınırımız Aslan'a emanet! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SINIR ASLAN'A EMANET

Sınırda insansız kara aracı Aslan'da görev yapıyor. Aslan ile hem gözetleme hem keşif yapılıyor. Üzerinde lazer güdümlü minyatür füze bulunuyor. Yine üzerinde diğer silah sistemleri var. Uzun menzilli akustik sistemde Aslan'ın üzerinde bulunuyor. İnsansız kara aracı bunun yanında faydalı yük taşımak içinde kullanılabiliyor. Aslan keşif ve gözetleme faaliyetinde kullanılıyor. Personelin can güvenliği en üst seviyede sağlanıyor.