CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçeleri! A Haber tek tek ortaya koydu

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer, Silivri Cezaevi konuldu.Mahkeme kararında, Ahmet Özer'in Belediye Başkanlığı yaptığı Esenyurt Belediye Başkanlığı binasındaki makam odasında terör örgütü lehine yayın yapan dergi bulundu yine aynı aramada el konulan dosya içerisinde örgütsel olduğu değerlendirilen evraklar ele geçirildi.

CHP'li Özgür Özel'in yargı mensuplarını hedef aldığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil" diyerek cevap verdiği olaya dair tüm gerçekleri A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlatırken Sabah yazarı Mahmut Övür önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar…

MİTİNG HEZİMETİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasından sonra miting kararı alan CHP tüm illerden katılım istedi. Bu duruma dikkat çeken Nazif Karaman, "Burada yapmak istedikleri miting tamamen bir hezimet ile sonuçlandı. Tüm teşkilat ve belediye başkanları davet edildi ancak sadece 3 bin kadar kişi toplandı. Orada o kadar da polis görevliydi. Polislerden biraz fazla bir kalabalık oluştu. Burada yapmak istedikleri mitingde bir hezimet yaşadılar. Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısına rağmen sönük geçmiştir." dedi.

Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçeleri! (Ekran görüntüsü / A Haber)

"KAYYUM PROJESİNİ İSTANBUL'A TAŞIDILAR"

Kent uzlaşısı projesinin mimarının PKK elebaşı Duran Kalkan olduğunu söyleyen Karaman, "İşte bu projenin yansımalarını Esenyurt'ta gördük. Ali Gören CHP PM'den onaylanmış ve aday yapılmıştı. Bu isim başkanlık için çalışmalara başlarken adaylıktan çektiler ve Ahmet Özer aday yapıldı. CHP Esenyurt Teşkilatı bu durumu protesto etmişti. Ahmet Özer ismi Ekrem İmamoğlu tarafından dayatılmıştır. Bu isim kayyum konusunu İstanbul'a taşıma projesiydi. Bunda başarılı oldular." ifadelerini kullandı.

Nazif Karaman'ın anlattıklarından öne çıkanlar:

"Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer ile ilgili olarak bilim adamı vurgusu yapıyor. Ancak dosyaya yansıyanlar bundan çok farklıdır. Terör örgütünden işlem gören 695 kişi ile görüşmeleri var. PKK'nın Avrupa sorumlusu Remzi Kartal da bunların içinde.

İŞTE KAYYUM GEREKÇESİ

Ahmet Özer'in iletişim kurduğu 695 kişinin içinde 47 tanesi kırımız bültenle aranıyor. Makam odasında bölücü terör örgütüne ait yayınlar bulundu. Ahmet Özer'in odasında 145 sayfalık bir dosya ele geçirildi bunların içinde örgütsel dokümanlar var. Bunların Ahmet Özer'in kendi el yazısı ile olduğu değerlendiriliyor. Bu evraklarda PKK ve militanların kutsandığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onlara eziyet ettiğine dair edebi dille yazılmış metinler var. Kayyum atanmasının gerekçesi bu tutuklanma sebebinde saklı. Ahmet Özer belediye başkanı olarak hala PKK terör örgütünün propagandasını yapıyor.

Ahmet Özer'in Tutuklanma Gerekçeleri

Gerekçe Detay PKK/KCK Terör Örgütüyle Bağlantı Remzi Kartal dahil 694 farklı kişiyle iletişim halinde bulunması Terör Örgütüne Destek Belediyedeki makam odasında terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunması Örgütsel Faaliyet El konulan dosya içerisinde örgütsel olduğu değerlendirilen evrakların çıkması Örgütlerle Hiyerarşik İlişki Süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğunun saptanması

Konserlerde PKK lehine atılan sloganlar var. Dergilerin içinde bayraklar ve flamaların olduğu fotoğraflar var. İşte bu konserlere sponsor oluyor hem de dergilere para aktarıyor. İller Bankası'ndan gelen paraları terör örgütü PKK'ya aktarıyorsanız burada suç işleniyor. Belediyenin hesap hareketleri didik didik inceleniyor.

Remzi Kartal gerçeği ortaya kondu! (Ekran görüntüsü / A Haber)

Abdurrrahman Şimşek'in canlı yayındaki sözleri:

Ahmet Özer'in görüştüğü PKK'nın Avrupa sorumlusu olan Remzi Kartal 1991 yılında DEP'ten milletvekili olmuş bir isimdir. 94 yılında yurt dışına kaçtı. Şu anda Brüksel'de bulunuyor. PKK'dan 5 elebaşı sayılacak olsa listeye giren bir isimdir. PKK'nın Avrupa'daki yapılanmasının merkezi Brüksel'dir. Burada başkanlık yapmış bir isimdir.

Avrupa'da toplanan paralar, uyuşturucudan elde edilen paralar, silah alım süreçleri hepsinden sorumludur. PKK 40 yıldır Türkiye'ye saldırı yapıyor. Bu saldırıların paraları Avrupa'dan toplanan paralar ve uyuşturucudan el elde edilen paralardan sağlanıyor. Bunların Almanya'da binin üzerinde dernekleri bar para trafiği buradan sağlanıyor. Remzi Kartal, Oslo görüşmelerinde de yer almıştır. Kandil tarafından benimsenen Avrupalı parlamenterlerle bir araya gelen Remzi Kartal terör örgütü PYD'nin yetkilileri ile görüşen bir şahıstır. Remzi Kartal hakkında örgüt yöneticiliğinden dolayı kırımız bülten vardır.

Kandil'in projesini İstanbul'a taşıdılar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

KANDİL PROJESİ

Gazeteci Mahmut Övür: Yaşananlara toptan bakınca kaotik bir zeminden geçtiğimiz çok açık. Ahmet Özer olayına ben başından beri seçim öncesinde de 3-4 kez yazdım; Bu olay bir Kandil projesiydi. Kandil projesi olarak kent uzlaşısı adı altında büyükşehirlere kayyum gibi sonuçlar doğurabilecek aday profili ile seçime girdiler.

HEDEF SOKAKLARI ATEŞE VERMEK

Çok net bir durumdu. CHP ile HDP'nin sokakta bir araya gelmesini sağlayan projedir. Bunu sadece Mersin ve İstanbul için uygulamadılar. DEM'in adaylarına bakıldığı zaman PKK ile öyle ya da böyle ilişkisi olabilecek risk taşıyabilecek sorun çıkaracak adaylardan seçtiler. Bunu bilinçli olarak yaptılar. Kandil'in bilinçli bir tercihiydi. Herhangi bir durum ortaya çıktığında bu mesele üzerinden sokakları ateşe verebilecek bir siyaset üretme projesiydi. Bunu sonuna kadar götürdüler. DEM'den bile buna itiraz edenler oldu ancak bunu yine da hayata geçirdiler.

Ahmet Özer'in Tutuklanma Gerekçeleri

Gerekçe Detay PKK/KCK Terör Örgütüyle Bağlantı Remzi Kartal dahil 694 farklı kişiyle iletişim halinde bulunması Terör Örgütüne Destek Belediyedeki makam odasında terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunması Örgütsel Faaliyet El konulan dosya içerisinde örgütsel olduğu değerlendirilen evrakların çıkması Örgütlerle Hiyerarşik İlişki Süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğunun saptanması

Ahmet Özer Tutuklanma Gerekçeleri