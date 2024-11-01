Türkiye’nin yardımları Lübnan’da! Gemi Beyrut Limanı’na ulaştı

Türkiye, İşgalci İsrail saldırılana maruz kalan Lübnan halkının yanında olmaya devam ediyor. Daha önce uçaklarla insani yardım götüren, tahliye sırasında gemilerle Lübnan'a halkına destek veren Türkiye yine yardım gemilerini Lübnan'a ulaştırdı.

Ülkemizden giden yardım gemisi Beyrut Limanı'na yanaştı. Anadolu isimli gemimizde sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan yaklaşık bin ton insani yardım var. İçerisinde giyim malzemelerinin yanı sıra gıda malzemeleri, çadırlar ve aynı zamanda hijyen malzemeleri bulunuyor.

Türkiye yardımlarıyla Lübnan'ın yanında! (Ekran görüntüsü / A Haber)

A HABER BÖLGEDE

Bin tondan fazla insani yardım taşıyan gemi Beyrut Limanı'na ulaştı. Geminin yanında bulunan A Haber ekibinden Mehmet Karataş detayları anlatırken AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Milletvekili Hasan Turan (Ekran görüntüsü / A Haber)

AK Parti Milletvekili Hasan Turan:

Bugüne kadar birçok gemi geldi ama bu bir seferde gelen en büyük gemilerden biri ve yaklaşık bin ton yardım malzemesi bulunuyor. Sadakataşı Derneği'nin öncülüğünde 9 tane sivil toplum örgütümüzün koordinasyonuyla ve tabii ki devletimizin yardımıyla ve katkılarıyla geldik. İçinde yatak battaniye temel gıda maddeleri ve birçok şey var. Aziz milletimiz yüce gönüllüdür. Devletimiz hakikaten her zaman Lübnan halkının yanındadır. Lübnanlı kardeşlerimizin bu acılı gününde ortak tarihimiz kültürümüz ve medeniyetimiz olan kardeşlerimizle beraberiz.

Türkiye hiçbir zaman mazluma kimliğini sormadan, diline dinine ırkına bakmadan hep yanında olmuştur ki burası ile bizim tarihi bağlarımız var 400 yıl beraber yaşadık. Dolayısıyla burada kardeşlerimiz şu anda vahşi saldırılar altında işgalci Siyonistler burayı hedef alıyor.

AFAD İLE GÖRÜŞTÜK...

6 milyon Lübnan nüfusunun neredeyse 1.5 milyona yakın yer değiştirmiş durumda Özellikle güneyden itibaren kuzeye doğru göçler var. 1.5 milyona yakın kardeşimiz yerlerini değiştirmiş evlerini barklarını yerlerini yurtlarını terk etmiş durumda. Zaten işgalci İsrail sürekli bombalayarak insanların yerlerini boşaltmasını ve göçmesini istiyor. Bunlar da tabii ki buralara geliyor. Buldukları yerlerde derme çatma yerlerde kalmaya çalışıyorlar. Bakanlarımızla görüştük, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya AFAD ile görüştük şimdi buraya seyyar tuvalet ve banyolar da gelecek."

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy (Ekran görüntüsü / A Haber)

"DEVLET VE MİLLET LÜBNANIN YANINDA"

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, "Türkiye'den önemli bir girişime burada şahitlik ediyoruz. Türkiye'den buraya gemimiz geldi. Yaklaşık bin ton muhtelif insani yardım malzemesi geldi. Hem devlet hem de ülkemizin STK'ları Lübnan halkını yalnız bırakmıyor." dedi.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal! (Ekran görüntüsü / A Haber)

YARDIMLAR DAĞITILACAK

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "Türkiye'den 9 STK'nın birlikte organize ettiği ve Lübnan'da savaş mağduru insanlara, kardeşlerimize ulaştırmak üzere hazırladığımız yardım gemimiz geldi. Bugün yardımlar indirilecek ve dağıtımlar gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.