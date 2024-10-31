Terör inleri yok ediliyor! A Haber vurulan hedefleri görüntüledi

TUSAŞ'a yönelik terör saldırından sonra başlayan misliyle intikam operasyonları sürüyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 500'e yakın terör hedefi imha edildi ve 223 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı bölgesi teröristler tarafından işgal edilmişti. Misliyle intikam operasyonları kapsamında bölgedeki terör yuvaları tek tek yok ediliyor. Sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

A Haber vurulan hedefleri görüntüledi A HABER VURULAN HEDEFLERİ GÖRÜNTÜLEDİ Mehmet Geçgel'in sınır hattından aktardıkları şöyle:

"Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Hem Suriye hem Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Mehmetçik belirlenen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alıyor.

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik hain saldırısı sonrasında başlayan operasyonlarda 500'den fazla terör hedefi imha edildi ve 223 terörist etkisiz hale getirildi.

A Haber Suriye sınır hattında! (Ekran görüntüsü / A Haber)

CAN DAMARLARINA TSK NEŞTERİ

Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Ayn el Arab ve Münbiç kırsalının yanı sıra Kamışlı'da da operasyonlar sürüyor. Terör mevzilerinden zaman zaman dumanlar yükseliyor. Kamışlı kırsalında bulunan teröristlerin sömürdüğü petrol tesisleri TSK ateş altına alındı ve o noktalar vurularak kullanılamaz hale getirildi.

Terör inleri tek tek yok ediliyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

KAZDIKLARI TÜNELLER MEZAR OLDU

Irak'ın kuzeyinde hem havadan hem karadan operasyonlar devam ediyor. Topçu ve Obüs atışları yapılıyor. Belirlenen koordinatlara anından operasyonlar yapılıyor. TSK hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak teröristleri etkisiz hale getiriyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı korku ve panik sardı kazdıkları tünellere saklanıyorlar ancak oralarda imha ediliyor."