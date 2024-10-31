Katil İsrail 16 yaşında yetim bıraktı! Lübnanlı Muhammed dehşet anını A Haber’e anlattı

Ne yaşanacak katliamdan ne de babasıyla son kez konuştuğundan haberi vardı. Ailesinden geriye kalanlarla beraber İsrail'in "güvenli" dediği bölgeye sığınmıştı.

BABASINI VE AMCASINI KAYBETTİ

İsrail'in Refik Hariri Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda yaralanan Muhammed kanlı saldırıda babasını kaybetti, yaralanan amcası da hastaneye getirildikten sonra şehit düştü.

Katil İsrail'in saldırısında yaralanan Muhammed (Ekran görüntüsü / A HABER)

"ANİDEN İSRAİL FÜZESİ BİZİ VURDU"

Henüz 16 yaşındaydı. İsrail'in vahşi saldırısında yetim kalan Muhammed, yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı.

Muhammed, "Evde yatmış uyumaya hazırlanıyordum, yatağa oturdum ve babamla konuşmaya başladım. Aniden bir İsrail füzesi bizi vurdu. Büyük bir patlama oldu, yaralandım ve ne olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Bilincimi yeniden kazandığımda, etrafımı saran büyük bir yıkımla karşılaştım. Çığlık atan ve acı çeken birçok insan vardı, elimi karnıma koyduğumda ise kanayan büyük bir yara gördüm. Ayağa kalkmaya çalıştım ama başaramadım, tekrar yere düştüm ve bir süre sonra biri bana yardım etmeye geldi." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail'in saldırısında yaralanan Muhammed (Ekran görüntüsü / A HABER)

Muhammed'in babası İsrail saldırısında şehit düşerken amcası da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak o da iki gün süren yaşam savaşını kazanamadı.

İsrail'in hiçbir suçluluk duymadan ailesini katlettiğini söyleyen Muhammed, "İsrail, Hizbullah savaşçılarını hedef aldığı bahanesiyle Lübnan'da en iğrenç katliamları gerçekleştiriyor. Ancak bunun doğru olmadığının en büyük kanıtı biziz, yerinden edilmiş siviller olarak evimizde otururken bombalandık." dedi.

Saldırıda yaralanan Muhammed'in abisi (Ekran görüntüsü / A HABER)

MASUMLAR İÇİN TEPKİLER NEREDE?

Yaralı Muhammed'in yanı başından ayrılmayan abisinin ise soykırıma göz yuman Arap dünyasına iki çift sözü vardı: "Tam olarak ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama mesajımın tüm dünyaya ulaşmasını umuyorum, İsrail korkunç ve vahşi katliamlar yapıyor. Burada Filistin meselesinin sadece Lübnan'ın meselesi olmadığını, aynı zamanda tüm dünya ülkelerinin, özellikle de İslam ülkelerinin meselesi olduğunu vurgulamak istiyorum, çünkü bu topraklar bizim topraklarımız ve kutsal yerlerimizi de içeriyor. Peki bu toprakların savunucuları nerede ve kutsal yerler ve her saat öldürülen masumlar için tepkiler nerede?"

Refik Hariri Hastanesi'nin çevresi ise moloz yığınına döndü.

(Ekran görüntüsü / A HABER)

"ABD VE İSRAİL TERÖRİZMİN KAYNAĞIDIR"

Bir görgü tanığı "Amerika ve İsrail, tüm dünyadaki terörizmin kaynağıdır ve Arap ülkeleri onları desteklemektedir. Lütfen bu yıkımı ve insanlık suçunu filme alın." ifadelerini kullandı.