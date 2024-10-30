İslam Memiş A Haber’de rakam verdi! Altın... Borsa... Gümüş... İşte en çok kazandıran emtia

Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırıyor? Yatırımcı nelere dikkat etmeli? Altın, gümüş ve borsada seyir ne yönde? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"9 BİN PUAN SEVİYESİNİN ALTI ALIM FIRSATI"

Borsa İstanbul 100 endeksi şu anda 9 bin puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte. 0.69 puanlık bir yükseliş var. Burada 8.800 - 9.200 puan aralığında endeks tarafında takip etmeyi sürdüreceğiz. Orta ve uzun vadedeki beklentimiz pozitif. 12 bin puan seviyesi ile alakalı beklentimiz devam ediyor. Ama kısa vadeli jeopolitik gerilimlerin vermiş olduğu etkileşimle birlikte 9 bin puan seviyesinin altına sarkmalar olabilir. Ancak 9 bin puan seviyesinin altına sarkmaları da bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş (Ekran görüntüsü / A HABER)

"ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ GİYDİ"

Altın çok merak ediliyor. Her gün yeni bir rekor denemesi geliyor. 2024 yılında sloganımız şuydu; 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak. Bugün yeni bir rekor daha geldi. Gram altın 3.190 lira, ons altın tarafında 2.790 dolar seviyesi görüldü. Tarihi zirveler ve her gün yeni bir zirve telaffuz etmeye devam ediyoruz. Etkenlere baktığımız zaman savaş birinci başlığımız beraberinde küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Merkez bankalarının faiz indirim süreçleri devam ediyor. Dolayısıyla da altın tekrar güvenli liman gömleğini giydi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş (Ekran görüntüsü / A HABER)

"GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ"

2024 yılının şampiyonu olarak gümüşü ilan etmiştik. 2025 yılında da gümüş olabilir. Gümüş altını tahtından etti. Yüzde 68 civarında gram gümüşün bir getirisi oldu. Yüzde 55 civarında da altının getirisi oldu. Şu anda 37 lira 61 kuruş seviyesinde gümüşün gram fiyatı. Yılı da muhtemelen yukarı yönü hareketlerde 38 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Önümüzdeki yıl muhtemelen 50 lira seviyesi görülebilir gümüş gram fiyatında.