Kurtuluş Savaşı’nın harekat merkezi! Milli mücadele bu odada yönetildi
Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 104 yıl önce Ankara'ya ilk adımını attı. Dikmen sırtlarında vatandaşlar ve Seymenlerden oluşan binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk’ü coşkuyla karşıladı. Şimdilerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Ziraat Mektebi'ne yerleşen Atatürk, buradaki ilk 24 saatinde tarih kitaplarına not düşen kritik kararlara imza attı. A Haber tarihi kararların alındığı o odayı görüntüledi.
Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyeleri, 18 aralık 1919 günü Sivas'tan Ankara'ya doğru yola çıktı. Ankara'ya geldiğinde 3 bin atlı ile 700 yaya Seymen'in oluşturduğu 'Seymen Alayı' ile karşılanan Atatürk, şimdilerde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Ziraat Mektebi'ne yerleşti.
Yaklaşık 6 ay boyunca sayısız çalışma yaptı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte kritik kararlara imza attı. TBMM'NİN kurulma kararı, Misakı Milli sınırlarının çizilme kararı, Anadolu'daki isyanların bastırılma kararı, Anadolu Ajansı'nın kurulma kararı gibi pek çok önemli tarihi karar işte tam da bu noktada alındı.
EŞYALAR HALA KORUNUYOR
Yeni bir hükümet ve yeni cumhuriyeti oluşturacak olan tarihi bina birbirinden önemli anlara ev sahipliği yaptı. O döneme ait olan eşyalar ise Atatürk'ün anısına hala ilk günkü gibi muhafaza ediliyor.