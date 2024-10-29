Kurtuluş Savaşı’nın harekat merkezi! Milli mücadele bu odada yönetildi

Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyeleri, 18 aralık 1919 günü Sivas'tan Ankara'ya doğru yola çıktı. Ankara'ya geldiğinde 3 bin atlı ile 700 yaya Seymen'in oluşturduğu 'Seymen Alayı' ile karşılanan Atatürk, şimdilerde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Ziraat Mektebi'ne yerleşti.

Milli mücadele bu odada yönetildi MİLLİ MÜCADELE BU ODADA YÖNETİLDİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Yaklaşık 6 ay boyunca sayısız çalışma yaptı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte kritik kararlara imza attı. TBMM'NİN kurulma kararı, Misakı Milli sınırlarının çizilme kararı, Anadolu'daki isyanların bastırılma kararı, Anadolu Ajansı'nın kurulma kararı gibi pek çok önemli tarihi karar işte tam da bu noktada alındı.

Milletin kaderinin değiştiği oda (Ekran görüntüsü / A Haber)

EŞYALAR HALA KORUNUYOR

Yeni bir hükümet ve yeni cumhuriyeti oluşturacak olan tarihi bina birbirinden önemli anlara ev sahipliği yaptı. O döneme ait olan eşyalar ise Atatürk'ün anısına hala ilk günkü gibi muhafaza ediliyor.