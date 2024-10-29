Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar! Gazi Kovan’ın etkileyici hikayesi

Ankara'da Makine Kimya Endüstrisi bünyesinde bulunan İimalat-ı Harbiye Müzesi'nde 13'üncü yüzyıldan günümüze Türk ordusunun kullandığı silahlar sergileniyor.

İmalat-ı Harbiye Müzesi'nin tarihi binası, 19'uncu yüzyılın sonunda 2'nci Abdülhamit tarafından Süvari Kışlası olarak inşa edildi. Müze binası, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın ilk dönemlerinde ordunun ihtiyacını karşılamak üzere silah ve mühimmat üretim tesisi olarak kullanıldı. Burada üretilen silah ve mühimmatlar ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda büyük rol oynadı.

Kahramanların isminin yazılı olduğu Gazi Kovan! (Ekran görüntüsü / A Haber)

GAZİ KOVAN…

Kurtuluş savaşını takiben bu bina ve çevresi, günümüze kadar ülkemiz sanayisinde birçok ilklerle hizmet etti. Günümüzde müze olarak hizmet veren İmalat-ı Harbiye Binası'nda aynı zamanda çok sayıda etkileyici insan hikâyesi bulunuyor. Bunlardan biri de Gazi Kovan…

KAHRAMANLARIN İSMİ KAZILI

Kurtuluş Savaşı'nda boş mermi kovanları, imkansızlıklar nedeniyle kullanıldıktan sonra İmalat-ı Harbiye'ye de doldurulup yeniden cepheye gönderiliyordu.

1. İnönü Savaşı günlerinde Karahisarlı Seyfi Çavuş bir top kovanına ismini taburunu ve cephesini kazıdı. O günden sonra mermiyi kullanan herkes ismini ve taburunu o kovana nakşetti. Gazi Kovan 1.5 yıl içinde tam 8 kere 8 farklı isimle beraberinde bir mektup ile atölyeye döndü. Yüzbaşı Muhsin imzalı mektupta mermiyi son kullanan çavuşun şehit düştüğü ailesinin de yunan askerleri tarafından öldürüldüğü yazılıydı.

Şehit kanlarıyla yazılan destan! (Ekran görüntüsü / A Haber)

101. TOP ATIŞI

Mermi üzerine son çavuşun da ismi kazınarak çavuş ve ailesi niyetine İmalat-ı Harbiye binasında muhafaza edildi. Teğmen Hamdi Vasıf ise mermiyi alarak Cumhuriyet'in ilan edildiği gün Ankara Kalesi'ne gitti. 29 Ekim 1923 yani Cumhuriyet'in ilan edildiği gün Ankara Kalesi'nden tam 101 pare top atışı gerçekleştirildi. İşte o 101. top atışı ise şuanda İmalat-ı Harbiye müzesinde sergilenen bu gazi kovan ile yapıldı. Şimdi ise "Gazi Kovan" İmalat-ı Harbiye Müzesi'nin şeref konuğu...