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Kurtuluş Savaşı’nın harekat merkezi! Milli mücadele bu odada yönetildi

Kurtuluş Savaşı’nın harekat merkezi! Milli mücadele bu odada yönetildi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 12:12
Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 104 yıl önce Ankara'ya ilk adımını attı. Dikmen sırtlarında vatandaşlar ve Seymenlerden oluşan binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk’ü coşkuyla karşıladı. Şimdilerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Ziraat Mektebi'ne yerleşen Atatürk, buradaki ilk 24 saatinde tarih kitaplarına not düşen kritik kararlara imza attı. A Haber tarihi kararların alındığı o odayı görüntüledi.
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