İkinci el arabada yeni kilometre oyunu! Soketi söküp KM’yi donduruyorlar

Araç satışlarında her geçen gün yeni bir tuzak ortaya çıkıyor. Bir sürü dolandırıcılık ve türlü türlü oyunlar var. Dolandırıcıların metotları değişiyor ama niyetleri değişmiyor.

Beğendiği model aracı almak isteyen kişiye satıcı aracın 155 binde olduğunu ve kilometre göstergesinin de bozuk olduğunu aslında tek problemin göstergede olduğunu söylemişti ama durum sanılandan çok daha farklı çıktı çünkü aracın altında bulunan km sensörünün yerinden söküldüğü ve KM de hiçbir şekilde ölçülmediği anlaşıldı.

Uzman isim yapılan hile karşısında şaştı kaldı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

"BEYNİ DONDURMUŞLAR"

Ekiplerimize konuşan oto ekspertiz Ersin Hasan, "Biz de şaşırdık bu durumu görünce ilk kez böyle bir şey ile karşılaştık. Aracın kilometresini normalde beyninden gösterge panelinden düşürürler burada aracın beyniyle hiç sıkıntı yaşamamışlar beyniyle oynanmamış sadece kilometreyi dondurmuşlar." dedi.

Araba yol yapıyor ama KM ilerlemiyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

"BİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Ersin Hasan, "Aracın kilometresi 100 bin KM de yapsan 1 milyon da yapsan hiçbir şekilde araçta ABS sistemi de yoksa hiçbir şekilde bilemezsin aracın kilometresi gerçek mi değil mi diye." ifadelerini kullandı.

KM İLERLEMİYOR

Dolandırıcılar KM oyunu yapmak için eskiden KM sıfırlarlardı ancak artık öyle yapmıyorlar direkt olarak arabanın altındaki KM sensörünü söküyorlar. Ekiplerimiz de benzer bir araca bindi ve yol yapan aracın KM'sinin sabit bir şekilde kaldığını görüntüledi. Bu oyun özellikle 10 yaşından büyük abs sistemi olmayan araçlarda yapılıyor.

Şüpheyle büyük zarardan kurtardı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

BÜYÜK ZARARDAN KURTARDI

Gösterge bozuk uyarısıyla Şüphelenen alıcı Başta sadece kaporta ve boyaya baktıracakken kilometre şüphesi onu büyük bir zarardan kurtardı.