Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar! Gazi Kovan’ın etkileyici hikayesi

13'üncü yüzyıldan günümüze kadar Türk ordusunun kullandığı tüm silahlar Başkent'teki İmalat-ı Harbiye müzesinde sergileniyor. Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahların sergilendiği müzede birçok etkileyici hikaye var. Onlardan biri de Gazi Kovan…

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