FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için çarpıcı iddialar! Latif Erdoğan A Haber’de anlattı: 29 Mayıs’ta öldü! 5 ay gizlediler

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünden sonra örgütte neler olacak? FETÖ'nün başına kim geçecek? Güvenlik kaynaklarına göre iki grup arasında liderlik yarışı var.

Yazar Latif Erdoğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"Benim temel felsefem değişik. Ben 29 Mayıs'ta o kişinin öldüğüne inanıyorum. Bilgiyle bunu söylüyorum. Kendi örgütlerinden bile 5 ay gizlediler toparlanmak için bir araya gelmek için. O tamamen bir tiyatroydu. Cenaze merasimi dedikleri şey seremoniydi. Boş bir tabuta abdestsiz namaz kıldılar. Kesinlikle Gülen o gömdük dedikleri yerde değil. O boş tabutu gömdüler oraya.

Yazar Latif Erdoğan A Haber canlı yayınında konuştu (Ekran görüntüsü / A HABER)

İslam'dan ne kadar uzaklaştıkları orada manevi olarak bizim kabul ettiğimiz hiçbir şeyi yapmamalarıyla da belli. Hiçbirinin yüzünde de en yakınlarının yüzünde de taze bir acı yoktu. Hepsi sahtekar yapmacık hareketler. Ben şunu iddia ediyorum Ahmet Kurucan veya Cevdet Türkyolu hangisi olursa talep üzerine yemin ederek söylesinler bu tabutta Fetullah Gülen vardı diye ben o zaman bütün dediklerimden vazgeçeceğim. Yalan söylüyorlar. Tabanlarını böyle kandırıyorlar. Toparlanmak için vakit kazanmak için.

"GÜLEN'İ DEĞİL CENAZEYİ TAŞIDILAR"

Aniden öldü bir kalp kriziyle veya öldürdüler. Gülen'e bir günlük ilacını vermeseler ölür zaten. Acilen bir şey oldu ve onu apar topar Cevdet'in evine taşıdılar cenazeyi taşıdılar aslında Gülen'i değil. Ebuseleme'nin konuşmaları da kesinlikle Gülen hayatta olsa o konuşmaları onun yüzde 1'ini yapması mümkün değildir. Topluma yalan söylüyorlar. Kendi tabanlarına da yalan söylüyorlar.

"BANA GÖRE BİR LEŞ"

Gerçek yüzünü bilsinler bana göre bir leş o nereye gömülürse gömülsün benim için önemi yok ama kendi tabanlarını böyle kandırıyorlar.

Yazar Latif Erdoğan A Haber canlı yayınında konuştu (Ekran görüntüsü / A HABER)

YÜZLERİ MASKELİ FETÖ'CÜLER

Şeytan görsün yüzlerini. Kaçtıkları için firari oldukları için basına yansıyacağını bildikleri için yüzlerini gizlemişlerdir. Bunlar zaten hiçbir zaman yüzlerini açmadılar ki hep gizlediler. Onlar için normal bir hareket o. Kesinlikle ihanetlerinden vazgeçmeyeceklerdir. Bunlar hain. Bir kere ihanet eden her zaman ihanet eder.

Yazar Latif Erdoğan A Haber canlı yayınında konuştu (Ekran görüntüsü / A HABER)

"O BOŞLUĞU DOLDURMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Gülen devlete talip bir insandı. Devleti ele geçirmek için hareket yaptı. Ondan dolayı kendisinden sonra hiç kimseyi bırakmadı. Devlet olacaktır. Ütopyası buydu. Ondan sonrası diye bir şey yoktu. O boşluğu hiçbirisinin doldurması mümkün değil. 3 koyun gidemezler. Hiçbir karşılıkları yoktur. Kendi çocukları evlatları bile onları dinleyecek durumda değil. Şahsiyetsiz karaktersiz insanlar bunlar. Sırtlarını Gülen'e dayadıkları için o pozisyonu kullandılar. Takke düştü kel göründü.

Yazar Latif Erdoğan A Haber canlı yayınında konuştu (Ekran görüntüsü / A HABER)

YENİ ELEBAŞI KİM OLACAK?

Bana göre İngiliz istihbaratı bunları devraldı. Onlar kimi tayin ederse o olacak. Artık ABD o tarz bir yapıyı sırtında taşımak istemez. İslam aleyhinde kullanmayı da İngilizler iyi bilir. Kurmayı da iyi bilirler yönetmeyi de iyi bilirler. İngilizlerin de yöntemi böl parçala yönettir. Bundan sonra tamamen İslam aleyhinde kullanırlar.

"ABD'DEKİ SİSTEMİ BEN KURDUM"

Ben bugüne kadar 15 senedir Gülen'in şahsıyla mücadele ettim bundan sonra zihniyetiyle düşünceleriyle mücadele etmek zorunda olduğumuzu söylüyorum. Onun sapık her türlü düşüncesine bizler bir karşılık vermemiz lazım toplumu kurtarmak için.

Amerika'daki sistemi ben kurdum. 'Amerika İmamı'ydım o günkü tabirle. ABD'deki sistem o hain kurulmuş sistem üzerine gitti çok bir şey yapmadı aslında o. Bir yönüyle teşkilatlanmayı ben yaptım o dönemde. Bu şartlar altında ABD'nin bunları daha fazla taşımaları mümkün değil. Çünkü onların derdi kriminal olarak kullanmaktı. O da 15 Temmuz'da bitti. 15 Temmuz'dan sonra zaten sığıntı gibi yaşadı orada o. Beceremedin git dendi ona da. Yapması gereken şeyi yapamadı. Ondan sonra yalvar yakar kaldı orada. Yoksa çoktan ABD onu gözden çıkarmıştı. Belki de onlar hızlandırdı ölümünü. Elimde delil olmadığı için bilemiyorum bir öngörü benim için. İhtimalden de uzak değil. Daha fazla taşımaya gerek yok bunu Türkiye ile de bundan dolayı kötü olmaya gerek yok bitmiş tükenmiş bir şey netice itibariyle onun yerini dolduracak bir insan da yaşatmadılar. Herkes devre dışı bırakıldı gidinceye kadar.

"BENDEN SONRA SENSİN DİYE 30 DEFA DEMİŞTİR"

Bana 30 defa demiştir benden sonra sensin diye o zamanlar. Ama o mavi boncuk ben onun yalancı olduğunu bildiğim için gülüp geçmişimdir. Kim bilir kimlere de dedi öyle bilemiyoruz. Ama bunu deklare etmez kesinlikle. Topluma böyle bir şey vermemiştir hiçbir zaman."