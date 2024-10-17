İsrail’in Orta Doğu planlarının şifresi: Toplumsal çöküş ve manipülasyon

Orta Doğu'da savaş artık ülke ülke sıçrayarak büyüyor. İsrail önce Gazze'de soykırım yaptı ardından Batı Şeria'da işgal girişimine soyundu. Burada masum sivilleri acımadan katleden İsrail kendi sapkın inançlarına göre haritalar çiziyor.

Lübnan'a saldırılarına başlayan terör devleti İsrail Suriye'ye yöneldi ve Şam'a kadar çeşitli noktaları hedef alıyor. Buradan sonra hedef ülkenin Irak olduğu tahmin ediliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Diplomatik İlişkiler ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.

İsrail Orta Doğu planlarının şifresi! İSRAİL ORTA DOĞU PLANLARININ ŞİFRESİ! SIRADA SURİYE VAR! HEDEF IRAK

DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman: Netanyahu yönetimi başından beri ateşi bölgeye yaymak istiyor. Lübnan'a boşuna girmediler. Lübnan'dan sonra Suriye hemen arkasından Irak hedef alınacak. Tabii bu süreçte Irak'ın ayağa kalkması direnmesi için aslında belli yapılarda Türkiye'de dahil olmak üzere destek veriliyor. Ama şu anda savaş yavaş yavaş Suriye'ye sıçradı diyebiliriz.

RUSYA VE ESAD SESSİZ

Şam'a çok yakın artık savaş hattı. Bildiğim kadarıyla 60 kilometre kadar yakında. Esad yönetimi bir tepki vermiyor. Sınıra tank getiriyor İsrail hatta Golan Tepeleri'nin hemen arkasında asker bulundurmaya başladı ancak Esad ses çıkarmıyor. Rusya'nın da Esad yönetimine destek verdiği noktalar; yani Lazskiye olsun Golan Tepeleri'nin arkası olsun Rusya'nın gözetleme kulesi veya birlik bulundurduğu yerler. Ve buralara İsrail'in girmesi normalde Esad'la birlikte Rusya'nın da tepki vermesi gerekiyordu ama Rusya da tepki vermiyor. Hatta bazı yerlerden gördüğümüz kadarıyla geri çekildiği yerler var.

İsrail'in Lübnan'dan sonra hedefi Suriye ve Irak (Ekran görüntüsü / A Haber)

KARADENİZ'DE BAŞKA ŞEYLER YAŞANDI

Lazkiye'de Rusya'nın üssü de vurulmuştu. Ve burada Rusya'da hiç tepki vermedi. Rusya burada gördüğüm kadarıyla Batı ile karşı karşıya geleceği nokta yukarıda Ukrayna. Ukrayna'da mevzular bu kadar gerginken gitmek istediği noktaya gitmekte hala istediği hızda varamayacakken ve yakın zamanda da Batı ile bir karşı karşıya gelme hali söz konusuyken burada adım atmıyor. Yani biz Gazze ve Lübnan'daki sıcak çatışmaya yoğunlaştığımız süre içerisinde Karadeniz'in kuzeyinde çok başka şeyler yaşandı.

Putin zaten bunu nükleeri vesaire boşuna söylemedi yani kullanma ihtimalini boşuna dile getirmedi. Bu çatışma hali aslında biraz daha ötelemek için yaptı bunları. Rusya Batı ile Ukrayna cephesinde karşı karşıya gelecek. Suriye'de bunu istemiyor ve ses çıkarmıyor.

Rusya'nın bölgede planları başka! Batı ile Ukrayna çekişmesi (Ekran görüntüsü / A Haber))

KARŞISINDA İRAN'I GÖRÜR

Rusya aslında adım adım bazı yerlerden geri çekildi vesaire diyoruz ama burada şunu unutmamak lazım; Esad'la ve İran'la burada birlikte hareket ediyor. Buradaki deniz üssü Rusya için çok önemli. Bu deniz üssü sayesinde aslında Rusya bizim Boğazlarımızdan da gemilerini geçirebildi. Bunlardan geri çekilmek istemeyecek.

Burada da konuyu İran'a ihale etme olasılığı çok yüksek. Yani; 'Rusya çekildi burası Esad'a kaldı. Hatta Esad da burada ses çıkarmıyor artık Amerika veya İsrail buraya girer' diyemeyiz. Karşısında İran'ı görür burada.

Bölgede aslında İsrail çatışmayı yayıyor ama İsrail aynı zamanda bu devletlerin içerisini de manipüle ediyor zaten. Problem oydu. Baştan beri problem oydu yani hani neden ilk Lübnan'la girdi? Lübnan'a girerse bölge bir anda zaten hazır hale gelecek. Çünkü Lübnan'daki o toplumsal siyasi yapı bir anda çökme ihtimali var ki aslında adım adım oraya doğru gidiyor.

Toplumsal manipülasyon ile çöküş ve İsrail hazırlığı (Ekran görüntüsü / A Haber))

TOPLUMSAL MANİPÜLASYON

Suriye'de zaten yapı darmadağan. İran'ı var Amerika'sı var. PKK, PYD'si kuzeyde başka türlü bir yapılanması var. Burası zaten siyasi ve toplumsal olarak manipüle edilmiş bir yer ve burada Irak'ı da manipüle etmek için ellerinden geleni yaptığını görüyoruz. Burada da Şii, Sunni, Arap, Türkmen vesaire kimlikleri üzerinden tekrar bir gerilim söz konusu. Irak siyasi olarak herkesin müdahale etmeye çalıştığı yer. İran bir yerden müdahale etmeye çalışıyor Amerika bir yerden müdahale etmeye çalışıyor. Seçim süreçleri o yüzden önemli. Hem Kuzey Irak'ta hem Bağdat'ta ki seneye de Bağdat'ta parlamento seçimi var. Bunlar önemli ve bu aslında bölgeyi yavaş yavaş herkesin sessiz kalacağı bir yere getiriyor.

Yani herkes o kadar birbirine karşı hale gelecek ki bölgede ki geliyor. Karşı tarafa vuran herkesi destekler hali geliyor bu tarafta. Yani düşmanı birbirine kırdırtmak yöntemi.

BATI'NIN ORTA DOĞU'YA GİRİŞ KAPISI

Birincisi Lübnan Gazze değil. Biz baştan beri söylüyoruz. Gazze biraz daha insanların gözünden uzak çok fazla bir şeyi görmediği ne olduğunu bilmediği bir yer. İsrail oraya 2 yılda 3 yılda bir şekilde şiddet kullanmış bir şekilde saldırmış. O yüzden çok dikkat çekmiyor. Çekse de ki bu bir yıllık daha önce hiç yaşanmadı 3 ay falan sürüyordu en fazla. Bir yıl yaşanmamıştı ama bu bir yılda da sürekli olarak İsrail, Batı devletlerini 'Hamas'a karşı savaşıyorum' vesaire noktasında bir şekilde yönetti.

Ama Lübnan'a girdiğinde biz hep şunu söyledik evet coğrafi olarak zor vesaire zaten girmesi hani dağlık ormanlık yer. Ama önemli olan nokta şu. Lübnan egemen bağımsız bir devlet ve Batı ile ilişkileri var. Batı'nın Orta Doğu'ya girdiği kapı diyebiliriz buraya. Bu savaş Lübnan'a taşındığında Batı'dan bir tepki geleceğini zaten en baştan beri bekliyordum ben.