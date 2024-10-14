THAAD füzesinin özellikleri neler? A Haber'de anlattı: ABD'den katil İsrail'e tam koruma!

12:20 14 Ekim 2024

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: İlk defa vermiyor. Bu sistem zaten İsrail’de var. Önceden konuşlandırdı. En son İran’ın hipersonik olarak tanımlanan balistik füzesi İsrail’i vurdu bir şekilde.

Bir ülkeye balistik füze atmak ve hedefi vurmak stratejik bir olay. Drone atmak taktiksel bir olay.

İran şunu diyor. Ben bunların başına nükleer başlık taktığımda da seni vurabilirim diyor. Artık oyun değişti. Ondan dolayı ABD, İsrail’e füze kalkanı veriyor. Bir özelliği de askerler de gidecek sadece füze kalkanı değil. İsrailli askerlerle birlikte ABD’li askerler görev yapacak. Bu sistemi ABD’liler kullanacak. ABD olası senaryoya hazırlık yapıyor. ABD de biliyor ki bu bir savaş demek. İran Hürmüz’ü kapatırım diyor. Buna karşı önlemler alıyor. İsrail’i ABD tam koruma altına alıyor.

Hizbullah’a karşı da önlemler alacaklar. Demir Kubbe’de problem var. ABD’nin daha aktif adımlar atacağını düşünüyorum. Çünkü el yükseltildi.