THAAD füzesinin özellikleri neler? A Haber'de anlattı: ABD'den katil İsrail'e tam koruma!
Orta Doğu bıçak sırtı. İsrail savaşı bölgeye yaymaya devam ediyor. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Bu sistem zaten İsrail’de var. Önceden konuşlandırdı." dedi.
Orta Doğu'da topyekün savaş kapıda. Batılı devletlerse yangına körükle gidiyor. Son olarak ABD, İsrail'e uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD sistemini konuşlandırdı.
Uzman isimler A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ABD'DEN İSRAİL'E TAM KORUMA!
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: İlk defa vermiyor. Bu sistem zaten İsrail’de var. Önceden konuşlandırdı. En son İran’ın hipersonik olarak tanımlanan balistik füzesi İsrail’i vurdu bir şekilde.
Bir ülkeye balistik füze atmak ve hedefi vurmak stratejik bir olay. Drone atmak taktiksel bir olay.
İran şunu diyor. Ben bunların başına nükleer başlık taktığımda da seni vurabilirim diyor. Artık oyun değişti. Ondan dolayı ABD, İsrail’e füze kalkanı veriyor. Bir özelliği de askerler de gidecek sadece füze kalkanı değil. İsrailli askerlerle birlikte ABD’li askerler görev yapacak. Bu sistemi ABD’liler kullanacak. ABD olası senaryoya hazırlık yapıyor. ABD de biliyor ki bu bir savaş demek. İran Hürmüz’ü kapatırım diyor. Buna karşı önlemler alıyor. İsrail’i ABD tam koruma altına alıyor.
Hizbullah’a karşı da önlemler alacaklar. Demir Kubbe’de problem var. ABD’nin daha aktif adımlar atacağını düşünüyorum. Çünkü el yükseltildi.
THAAD FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ
*Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD), kısa, orta ve orta menzilli balistik füzeleri vurmak için tasarlanmış bir Amerikan anti-balistik füze savunma sistemidir.
*Menzil olarak 200 kilometrede etkili.
*Kısa ve orta menzilli balistik füzelere karşı savunma sağlıyor.
*3 bin kilometreden atılan füzeleri vurabiliyor.
*Daha önce BAE, İsrail, Romanya ve Güney Kore’de konuşlandırıldı.
SON SALDIRI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRİR?
Çok sakat kalanlar var ölenler dışında. Bu da ne halde olduklarını gösteriyor. Hizbullah iyi bir cevap verdi.
Hizbullah bir mevzi oluşturdu. Bunu aşması biraz zor. Burada BM’ye saldırması ağır bombardıman yapması büyük harekatın hazırlığı ama sahayı aşamayacaklarını görüyorlar. Çünkü 2006’da yenildiler.
İSRAİL'İN BM'DEN ATILMASI LAZIM!
Uluslararası İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: İsrail uluslararası hukukun hiçbir kuralına uymuyor. Katıldığından beri bağlayıcı olan olmayan hiçbir BM kuralına İsrail uymuyor. İşte bunun en yakın örneğini 10 Haziran 2024'te 2.735 sayılı bağlayıcı olan ateşkes kararında gördük. Sanki böyle bir karar hiç çıkmamış gibi hareket etti İsrail.
İsrail kendisini hukukun üstünde görüyor. Bir formülünün bulunup İsrail’in BM teşkilatından atılması ihraç edilmesi lazım. Bu kapının aralanması lazım.
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