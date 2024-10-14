Adana’dan Ankara’ya hak yürüyüşü! A Haber’de anlattı: Adalet istiyorum

Adana'nın Karataş ilçesinde mobbing yapılarak işinden edildiğini öne süren İsmail Bulut, hakkını aramak için Ankara'ya yürüyor.

Bulut yaşadıklarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik'e anlattı.

"ADALET İSTİYORUM"

Kendisiyle birlikte 26 arkadaşının işten çıkarıldığını belirten Bulut, "4 sene 2 ay çalıştım. Yeni gelen belediye başkanımız hiçbir gerekçe göstermeden tazminatımızı vermeden işimize son verdiler. 7 aydan beri işsizim mağdurum. Hiçbir şekilde de iş bulamadım. Şu an adalet, hukuk adına bir yürüyüş yapıyorum. Buradan Ankara'ya gidip CHP Genel Merkezi'nde açıklamalar yapacağım. Hiçbir sebep yok sadece siyasi nedenlerden dolayı işten çıkardılar. Cumartesi günü çıktım Adana'dan sağlığım el verdiği sürece yürüyorum ayaklarımda da sıkıntılar başladı. Sıkıntı çektiğim halde ben adalet istiyorum tazminatımı istiyorum. Devletimden de ailemi geçindirebilecek bir iş istiyorum. Başka hiçbir talebim yoktur. Yargı sürecimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.