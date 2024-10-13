🔴 CANLI | Orta Doğu bıçak sırtı! A Haber savaş hattında

13:20 13 Ekim 2024

İslim İstanbullu: İsrail’de bugünün konusu İsrail Savunma Bakanı Gallant ve ABD’li mevkidaşının görüşmesi oldu. En önemli konu ise İran’a yapılacak olan misillemeydi. Bu misillemenin ayrıntıları görüşüldü.

İsrail’in kuzeyi oldukça hareketli. İsrail saldırılarını artırdıkça Hizbullah da misillemelerini artırıyor. Hayfa başta olmak üzere birçok nokta ve askeri üsler hedef alınıyor. Yalnızca dün 500’ün üzerinde roket atışının gerçekleştirildiğini sizlere ifade edelim. Artık Hizbullah'ın saldırıları Tel Aviv'e kadar ulaşıyor.

Netanyahu’ya karşı protestolar da sürüyor. Netanyahu karşıtı sloganlar atıldı.