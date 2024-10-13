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🔴 CANLI | Orta Doğu bıçak sırtı! A Haber savaş hattında

Terör devleti İsrail savaşı bölgeye yaymaya devam ediyor. A Haber ekipleri Orta Doğu’nun nabzını tutuyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan, İslim İstanbullu Tel Aviv'den ve Eker Karabağ Tahran'dan son durumu anlattı. İşte savaş hattında dakika dakika son gelişmeler..

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de de katliamını sürdüren İsrail savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor.

A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren sıcak bölgelerden son dakika gelişmeleri anbean aktarıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM
13:22 13 Ekim 2024

İSRAİL - İRAN HATTINDA İPLER GERGİN

Ekber Karabağ: İsrail’in her an İran’a karşı bir saldırı yapması öngörülmektedir. Nitekim ABD basını ve İsrail basını İsrail’in İran’a karşı düzenleyeceği geniş çaplı operasyon öncesinde İsrail’e dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi Thaad’ı verebileceğini ifade etti.

13:20 13 Ekim 2024

ABD İLE "MİSİLLEME" GÖRÜŞMESİ

İslim İstanbullu: İsrail’de bugünün konusu İsrail Savunma Bakanı Gallant ve ABD’li mevkidaşının görüşmesi oldu. En önemli konu ise İran’a yapılacak olan misillemeydi. Bu misillemenin ayrıntıları görüşüldü.

İsrail’in kuzeyi oldukça hareketli. İsrail saldırılarını artırdıkça Hizbullah da misillemelerini artırıyor. Hayfa başta olmak üzere birçok nokta ve askeri üsler hedef alınıyor. Yalnızca dün 500’ün üzerinde roket atışının gerçekleştirildiğini sizlere ifade edelim. Artık Hizbullah'ın saldırıları Tel Aviv'e kadar ulaşıyor.

Netanyahu’ya karşı protestolar da sürüyor. Netanyahu karşıtı sloganlar atıldı.

12:05 13 Ekim 2024

BEYRUT ENKAZA DÖNÜŞÜYOR

Ata Gündüz Kurşun: İsrail bir taraftan Gazze’de katliamını sürdürürken bir taraftan da Lübnan’ın dört bir tarafını ikinci bir Gazze yapmak için bu saldırılarını sürdürüyor.

Bekaa Vadisi’ni kuş bakışı gören bir noktadayız. Bugüne kadar hep Lübnan’ın güneyini konuştuk başkent Beyrut’tu konuştuk Dahiye semtini konuştuk ama Bekaa Vadisi de konuşulması gereken ve İsrail’in hedef noktalarından bir tanesi. Burası Suriye sınırına yakın bir bölge. Son 24 saat içerisinde Lübnan’ın güneyinde 17 kişi katledildi 62 kişi yaralandı.

Nebatiye’de 3 kişi katledildi 41 kişi yaralandı. Bizim bulunduğumuz bu bölgelerde Bekaa Vadisi’nde 1 kişi katledildi 22 kişi yaralandı.

Lübnan özelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 255’e yükseldi. Yaralılar da 10 binin üzerinde çıkmış durumda.

ABDden İsraile özel kalkan

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