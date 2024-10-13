Türkiye’de yaşayan Lübnanlılar endişeli! A Haber’e anlattılar

Türkiye'de yaşayan Lübnanlıların gözü de kulağı da ülkelerinde. Çocuk doktoru Vesim Bekraki de onlardan biri. 31 yıldır Türkiye'de yaşayan Bekraki, aynı zamanda Lübnan Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı. Bekraki İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Dernek başkanı Lübnan'da yaşayan Türk asıllı nüfusa da dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan halkına verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

Lübnan Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Vesim Bekraki (Ekran görüntüsü / A HABER)

"YARISI BİZ TÜRKÜZ DİYOR"

Bekraki, "Lübnan halkının yarısına sorarsan biz Türküz diyor. Girit Türkü asıllı 15.000'e yakın insan var. Beyrut'ta 50 bine yakın Mardin asıllı Türkler var. Sayın Cumhurbaşkanımız Lübnan'ı çok seviyor. Erdoğan'ın desteği bizim için çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

Bekraki, 1 milyon kişinin şu anda göç dalgasına dahil olduğunu da hatırlattı. Lübnan'a gizli ambargo uygulandığını söyledi.

(Ekran görüntüsü / A HABER)

Lübnan'daki akrabaları ve arkadaşlarıyla sürekli irtibat halinde olan Bekraki, A Haber mikrofonları için o arkadaşlarından birisini arayarak Lübnan'daki son gelişmeleri aldı.

Lübnanlı öğrenci Abdülkadir Hasan (Ekran görüntüsü / A HABER)

4 yıldır Türkiye'de üniversite okuyan Abdülkadir Hasan'ın da aklı Lübnan'da kalan ailesinde. Ailesi Kuzey Lübnan'da yaşadığı için işgalin acı yüzü henüz oraya uğramamış durumda. Ancak bu saldırılara bir an önce son verilmesini istiyor.

"AKLIM MİLLETİMDE"

Hasan, "Psikolojik olarak iyi değiliz yaşananlardan dolayı. Buradan haber takip ederek uzakta durmak çok zor ve hep aklım milletimde. Hayat normal değil. Lübnanlılar iyi değil. Lübnan iyi değil. Onları durdurmazsak Lübnan ikinci Gazze olabilir maalesef. Bütün dünyaya seslenmek istiyorum artık İsrail'i durdurun." ifadelerini kullandı.