Küçükçekmece’de hareketli gece! 5 katlı bina tahliye edildi

Olay, saat 23.00 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, yağışın etkisiyle 5 katlı binanın bahçe duvarında çökme meydana geldi. Beton duvar ve toprak parçaları, binanın bitişiğinde devam eden inşaatın temel çukuruna çökerken, bina sakinleri, panikle binayı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar binayı tahliye etmeye devam etti.

Toprak kayması olan bölge (Ekran görüntüsü / A HABER)

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ olay yerinden detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"Dün İstanbul'da şiddetli bir yağış vardı. Küçükçekmece'de toprak kaymasına neden oldu. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. Hemen yanındaki bina boşaltıldı. Şu anda o binada kimse yok. Yanındaki iki bina boşaltılmadı. Oturmaya devam eden vatandaşlar var.

"KOLONLARDAN SES GELDİ"



Daire sakinleri akşam saatlerinde çok büyük bir gürültüyle bir anda uyandıklarını ve dışarıya çıktıklarını söylediler. Hatta o saatten sonra gece saatlerinde bazı kolonlardan ses geldiğini belirtenler de oldu.

Olayın ardından zabıta ekipleri incelemelerini gerçekleştiriyorlar.

Toprak kayması olan bölge (Ekran görüntüsü / A HABER)

"ZEMİNİ HASSAS OLAN BİR BÖLGE"

Bizim burada konuştuğumuz daire sakinlerine göre burası zaten zemini hassas olan bir bölge. Bir balçık üzerine bu binaların kurulduğu belirtiliyor. Bu nedenle daha önce de bu şekilde kayma yaşandığını söylediler.

Bina sakinleri kendilerine bir yer gösterilmediğini belirttiler. O nedenle kendilerine kalacakları bir yer gösterilmesini de istediler. Biz de bu taleplerini belirtmiş olalım."