Rusya Odessa’yı böyle vurdu! A Haber’e özel görüntüler

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rus ordusunun gece saatlerinde Odesa'daki bir limana füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Kiper, bir füzenin limanda bulunan Palau bayraklı gemiye isabet etmesi sonucu liman çalışanı bir Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği, 5 yabancı mürettebatın da yaralandığını aktardı.

ZAPORİJYA VE HARKİV KENTLERİNE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bugün gündüz saatlerinde Harkiv kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırı sonucu biri 16 yaşında çocuk 16 kişinin yaralandığını kaydeden Terekhov, enkazların altında insanların olduğunu ifade etti.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov ise Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Zaporijya'ya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Savcılığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun sabaha karşı bölgeye düzenlediği saldırıda, 38 yaşında bir erkek ve 35 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa'ya iki adet "İskander-M" tipi balistik füzesi ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusların ayrıca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine toplam 19 adet "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) fırlattığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 18'inin imha edildiği, birinin ise Rusya'ya geri döndüğü aktarıldı.

HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi için ortaklardan destek talebinde bulundu.

Rus saldırıların önlemesi için ülkesinin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkatini çeken Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli silahlara sahip olan büyük ülkelerin yaşamı koruma konusunda gerçekten büyük olmaları önemlidir. Bu silahları depolarda tutmak değil, 'PATRİOT (hava savunma sistemi)' ve diğer her şeyin gerçekten insanların hayatlarını kurtarmak için çalışılmalı."