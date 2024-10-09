Türkiye’nin kanser haritası! İşte kanser ölüm oranlarının yüksek olduğu iller

Her yıl dünyada 20 milyon kişiye kanser tanısı konuyor. Bunlardan 10 milyonu hayatını kaybediyor.

TÜRKİYE'DE KANSER VAKALARI

Yapılan çalışmalarda yıllık 233 bin yeni kanser vakası ve maalesef 180 bin civarında da kayıplar oluşuyor. Yani büyük bir hastalık grubunu oluşturuyor.

Türkiye'nin genel globaken verileri değerlendirildiğinde önde giden tümörler erkeklerde akciğer kadınlarda meme kanseri olarak görülüyor.

(Ekran görüntüsü / A HABER)

Türkiye genelinde durum böyle ancak bazı bölgelere hatta il özeline girildiğinde veriler değişiyor. Her noktanın öne çıkan kanser türü çeşitli nedenlerle değişebiliyor.

Uzmanlar "Türkiye'de en çok akciğer kanserini görüyoruz yıllar içinde. Erken tanı çok önemli bir yer teşkil etmekte. Kötü alışkanlıklardan uzak duralım, stresi azalmaya çalışalım." uyarısında bulundu.

En çok korkulan hastalıkların başında gelen kanser nedeniyle Türkiye'nin bazı illerde ölüm oranı daha yüksek. En yüksek Ağrı, onu Kars, Iğdır ve Erzurum takip ediyor.

Ölüm oranlarının en fazla olduğu iller (Ekran görüntüsü / A HABER)

KANSER ÖLÜM ORANLARININ EN FAZLA OLDUĞU İLLER

AĞRI % 21,8

KARS % 18,8

IĞDIR % 18,6

ERZURUM % 18,6

Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da özellikle mide, yemek borusu ve kolon kanserleri görülüyor. Nedenleri sigara tüketimi, sıcak yiyecek içecek tüketimi, tütsülenmiş ve kızartılmış kırmızı et yağlı et tüketimi.

Tabii sadece yeme-içme alışkanlıkları kanseri tetiklemiyor. Bunun muhtemel sebepleri çevresel faktörler genetik yakınlık ve aile için enfeksiyonlar ve bunların yayılımı.

Kanser nedeniyle en az ölümlerin yaşandığı iller de dikkat çekici.

Ölüm oranlarının en az olduğu iller (Ekran görüntüsü / A HABER)

TÜİK verilerine göre kanser kaynaklı ölüm oranlarının en düşük il Siirt onu Kilis ve Gaziantep takip etti.

KANSER ÖLÜM ORANLARININ EN AZ OLDUĞU İLLER

SİİRT % 8,5

KİLİS % 10

GAZİANTEP %10