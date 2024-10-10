İşte TSK’nın kara gücü! A Haber görüntüledi
Ankara'da "Atış Serbest Tatbikatı" düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün sergilendiği tatbikatı A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu takip etti. İşte tüm detaylar…
Milletin gururu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü tatbikatta sergileniyor. Ankara'nın Polatlı ilçesi Sakarya Kışlası içinde düzenlenen "Atış Serbest Tatbikatı" kapsamında yerli ve milli silahlarımız mpt-76 ve OBÜS'ler gösteriliyor. Çok namlulu roketatarlar ve fırtına obüsleri göz dolduruyor.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardıkları şöyle:
"Şu anda Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası'nda bulunuyoruz. Atış Serbest 2024 Tatbikatı burada düzenleniyor. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde TSK'nın kara gücü sergileniyor. Türkiye'nin kara gücüne ilişkin önemli bir tatbikat yapılıyor.
YENİ NESİL OBÜSLER
Burada zırhlı araçlar ve Fırtına Obüsleri gözlemcilere gösteriliyor. Fırtına Obüsleri askerimizin yoğun şekilde kullandığı silah güçlerinden biri ve yeni nesli geliştirildi. Atış Serbest Tatbikatı'nda görücüye çıkan yeni obüsler envanterde yoğun şekilde bulunsa da görmek çok mümkün değildi burada yakından bakma fırsatı bulduk.
KASIRGA ÇNRA SİSTEMİ
Çok namlulu roketatarlar da seçkin gözlemci gününde boy gösteriyor. Füze sistemleri ve Türkiye'nin hava savunma sistemleri de burada görülebiliyor. Burada silahlar görücüye çıkarken Sakarya Kışlası'nda atışlar devam ediyor. Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kışlaya gelecek ve tatbikatı takip edecek. 302 MM'lik ÇNRA sistemi olan Kasırga'da göz dolduruyor. Menzili 30 KM ile 110 KM arasında değişiyor.
BALİSTİK FÜZE BORA
Türkiye balistik füze çalışmalarına devam ediyor. Roketsan tarafından geliştirilen Bora yerli ve milli imkanlarla üretilen bir balistik füze. 610 MM'lik Bora'nın menzili 280 KM'ye kadar çıkıyor. Parça tesirli yarıçapı bin metre olan Bora'nın öldürücü etkili yarıçapı 100 metre olarak belirtiliyor. Bora şu anda envanterde ve Mehmetçik'in emrinde bulunuyor.
HİSAR SAVUNMA SİSTEMLERİ
Burada Hisar Hava Savunma Sistemleri'ni de görmek mümkün. Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri Türkiye'nin gök kubbesini koruma altına alıyor. Radarının burada aktif olarak döndüğünü izleyicilerimiz de görebiliyor. Olası tehditler tespit ediliyor ve bertaraf ediyor. Korkut Hava Savunma Sistemleri de burada boy gösteriyor."