İşte TSK’nın kara gücü! A Haber görüntüledi

Milletin gururu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü tatbikatta sergileniyor. Ankara'nın Polatlı ilçesi Sakarya Kışlası içinde düzenlenen "Atış Serbest Tatbikatı" kapsamında yerli ve milli silahlarımız mpt-76 ve OBÜS'ler gösteriliyor. Çok namlulu roketatarlar ve fırtına obüsleri göz dolduruyor.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardıkları şöyle:

"Şu anda Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası'nda bulunuyoruz. Atış Serbest 2024 Tatbikatı burada düzenleniyor. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde TSK'nın kara gücü sergileniyor. Türkiye'nin kara gücüne ilişkin önemli bir tatbikat yapılıyor.

Yeni nesil obüsler boy gösterdi! (Ekran görüntüsü / A Haber)

YENİ NESİL OBÜSLER

Burada zırhlı araçlar ve Fırtına Obüsleri gözlemcilere gösteriliyor. Fırtına Obüsleri askerimizin yoğun şekilde kullandığı silah güçlerinden biri ve yeni nesli geliştirildi. Atış Serbest Tatbikatı'nda görücüye çıkan yeni obüsler envanterde yoğun şekilde bulunsa da görmek çok mümkün değildi burada yakından bakma fırsatı bulduk.

ÇNRA sistemleri gelişmeye devam ediyor (Ekran görüntüsü / A Haber)

KASIRGA ÇNRA SİSTEMİ

Çok namlulu roketatarlar da seçkin gözlemci gününde boy gösteriyor. Füze sistemleri ve Türkiye'nin hava savunma sistemleri de burada görülebiliyor. Burada silahlar görücüye çıkarken Sakarya Kışlası'nda atışlar devam ediyor. Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kışlaya gelecek ve tatbikatı takip edecek. 302 MM'lik ÇNRA sistemi olan Kasırga'da göz dolduruyor. Menzili 30 KM ile 110 KM arasında değişiyor.

Türkiye'nin balistik füzesi BORA! (Ekran göürnütüsü / A Haber)

BALİSTİK FÜZE BORA

Türkiye balistik füze çalışmalarına devam ediyor. Roketsan tarafından geliştirilen Bora yerli ve milli imkanlarla üretilen bir balistik füze. 610 MM'lik Bora'nın menzili 280 KM'ye kadar çıkıyor. Parça tesirli yarıçapı bin metre olan Bora'nın öldürücü etkili yarıçapı 100 metre olarak belirtiliyor. Bora şu anda envanterde ve Mehmetçik'in emrinde bulunuyor.

Çelik Kubbe'nin göz bebeği Hisar sistemleri! (Ekran görüntüsü / A Haber)

HİSAR SAVUNMA SİSTEMLERİ

Burada Hisar Hava Savunma Sistemleri'ni de görmek mümkün. Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri Türkiye'nin gök kubbesini koruma altına alıyor. Radarının burada aktif olarak döndüğünü izleyicilerimiz de görebiliyor. Olası tehditler tespit ediliyor ve bertaraf ediyor. Korkut Hava Savunma Sistemleri de burada boy gösteriyor."