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A Haber ekibi savaş hattında! Katil İsrail kara savaşı başlatır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr - Özel Haber İslim İstanbullu
Giriş: 24.09.2024 13:06 Güncelleme: 24.09.2024 13:31
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A Haber ekibi savaş hattında! Katil İsrail kara savaşı başlatır mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Orta Doğu'da tansiyon yüksek. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, Hayfa'dan bölgedeki son durumu aktardı. Akademisyen Dr. Fırat Demirkol konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, "İsrail'in soykırımı dünyaya unutturmak ve buradaki başarısızlığını kendi iç kamuoyunda gölgelemek için benzer bir senaryoyu Beyrut üzerinden Lübnan’da uyguladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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