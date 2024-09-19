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Kira tespitinde yapay zeka dönemi!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 14:01 Güncelleme: 19.09.2024 14:03
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Kira tespitinde yapay zeka dönemi!

Kira tespit davalarında yeni dönemin kapıları açıldı. Anlaşmazlık sonucu açılan bir davada mahkeme, yapay zekayı çözüm önerisi olarak sundu. Merak edilen bilgileri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan avukat Zafer İşeri anlattı.

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