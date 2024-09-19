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İsrail Lübnan'daki saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? İsrail'den siber terör saldırısı | A Haber'de çarpıcı değerlendirme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 17:07 Güncelleme: 19.09.2024 17:23
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İsrail Lübnan’daki saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? İsrail’den siber terör saldırısı | A Haber’de çarpıcı değerlendirme

Dünya Lübnan'da yaşanan siber terör olayını konuşuyor. İsrail'in çağrı cihazları ve telsizler üzerinden gerçekleştirdiği üst üste saldırılarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi ise yaralandı. A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan ve Teknoloji Uzmanı Hakkı Alkan saldırıyı değerlendirdi. Arslan ve Alkan, saldırının cihazların içerisinde bulunan bir patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirdi.

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