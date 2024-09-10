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A Haber teröristlerin girilemez dediği bölgeye girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:27 Güncelleme: 10.09.2024 15:36
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A Haber teröristlerin girilemez dediği bölgeye girdi

A Haber ekibinden Merve Pekmez ve kameraman Barış Yar, Pençe Kilit Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde bir gün geçirdi. Mehmetçik’in şanlı mücadelesine tanık oldu. İşte gururlandıran o görüntüler.

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