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Uluslararası terör şirketi: PKK/YPG! Terörün finans kaynakları

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 13:48 Güncelleme: 03.09.2024 13:49
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Uluslararası terör şirketi: PKK/YPG! Terörün finans kaynakları

Kurulduğu günden bu yana masum insanları hedef alıp katleden terör örgütü PKK/YPG; petrolden uyuşturucu ve organ ticaretine kadar birçok alanda kirli bir para trafiğini de yürütüyor. İşte detaylar…

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