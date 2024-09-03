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Uluslararası terör şirketi: PKK/YPG! Terörün finans kaynakları

Uluslararası terör şirketi: PKK/YPG! Terörün finans kaynakları

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 13:33
Kurulduğu günden bu yana masum insanları hedef alıp katleden terör örgütü PKK/YPG; petrolden uyuşturucu ve organ ticaretine kadar birçok alanda kirli bir para trafiğini de yürütüyor. Peki terör örgütü PKK/YPG’nin başlıca finans kaynakları neler? İşte detaylar…
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