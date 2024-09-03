Uluslararası terör şirketi: PKK/YPG! Terörün finans kaynakları

Kurulduğu günden bu yana masum insanları hedef alıp katleden terör örgütü PKK/YPG; petrolden uyuşturucu ve organ ticaretine kadar birçok alanda kirli bir para trafiğini de yürütüyor. Peki terör örgütü PKK/YPG’nin başlıca finans kaynakları neler? İşte detaylar…

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