Seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı Erdoğan! Türkiye Erdoğan ile demokratik ivme kazandı vesayet odakları yıkıldı

Başkan Erdoğan vatandaşın bir arada yaşama uyumunun teminatı oldu

Görevde olduğu her gün dini inançlar üzerinden toplumu ayrıştırmak istediler. Gün geldi ekonomiden gün geldi devletin yönetim şekli üzerinden algı operasyonu yürüttüler. Vatandaşın sinir uçlarını bir arada ve birlikte yaşamanın getirdiği uyumu bozmaya çalıştılar. Başkan Erdoğan bir değil birçok kez sosyal ve askeri tüm darbelerin karşısında durdu.