Seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı Erdoğan! Türkiye Erdoğan ile demokratik ivme kazandı vesayet odakları yıkıldı
Ağustos ayı Türk siyasi tarihinde dönüm noktalarından biri haline geldi. Farklı yıllarda da olsa AK Parti'nin kuruluşu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oluşu gibi birçok önemli eşik bu ay içerisinde gerçekleşti. Bu süreçler aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi ve vesayetin yıkılması için önemli ve bir o kadarda kritik süreçlerdi...
"Muhtar bile olamazsın" dediler ancak o Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı makamına kadar yükseldi, üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek seçilmiş cumhurbaşkanı olarak. Ağustos ayı Türkiye siyaseti açısından oldukça önemli ve kritik eşiklere ev sahipliği yapıyor.
Öyle ki AK Parti'nin kuruluşundan Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı oluşuna kadar birçok hadise farklı yıllarda da olsa aynı zaman diliminde gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan demokratik ivme Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu alanda ilerlemesinde bir milat oldu. 23 yıldır bir partiyi 22 yıldır da iktidarı elinde tutan Başkan Erdoğan için yol hiçbir zaman çiçek bahçeleriyle dolu olmadı.
Görevde olduğu her gün dini inançlar üzerinden toplumu ayrıştırmak istediler. Gün geldi ekonomiden gün geldi devletin yönetim şekli üzerinden algı operasyonu yürüttüler. Vatandaşın sinir uçlarını bir arada ve birlikte yaşamanın getirdiği uyumu bozmaya çalıştılar. Başkan Erdoğan bir değil birçok kez sosyal ve askeri tüm darbelerin karşısında durdu.
27 Nisan e-Muhtırası, 15 Temmuz darbe girişimi, 6-8 Ekim Kobani olayları, Gezi Parkı ayaklanması, ülkenin dört bir yanında patlatılan bombalar, terör saldırıları ve hepsi birer sınavdı.
Kelime-i Tevhid tartışmaları, kiliseye saldırısı, Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk provokasyonu hatta Riyad'taki futbol krizi bile ayrışma odaklıydı. Toplumda tansiyonu yükselten ve farklı ideolojilere sahip kesimleri karşı karşıya getiren bu hamlelerin hiçbiri öylesine değildi.
Yakın siyasi tarihten aldığı büyük derslerle bugünlere gelen Türkiye artık biliyor ki yargı tuzaklarıyla bir gelecek heba edilemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile elde edilen istikrar, uzun yıllar daha bu milletin güvencesi olacak o güvencenin temelini ise daha uzun yıllar Başkan Recep Tayyip Erdoğan oluşturacak.
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