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Seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı Erdoğan! Türkiye Erdoğan ile demokratik ivme kazandı vesayet odakları yıkıldı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 10.08.2024 13:03 Güncelleme: 10.08.2024 13:04
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Seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı Erdoğan! Türkiye Erdoğan ile demokratik ivme kazandı vesayet odakları yıkıldı

Ağustos ayı Türk siyasi tarihinde dönüm noktalarından biri haline geldi. Farklı yıllarda da olsa AK Parti'nin kuruluşu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oluşu gibi birçok önemli eşik bu ay içerisinde gerçekleşti. Bu süreçler aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi ve vesayetin yıkılması için önemli ve bir o kadarda kritik süreçlerdi...

"Muhtar bile olamazsın" dediler ancak o Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı makamına kadar yükseldi, üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek seçilmiş cumhurbaşkanı olarak. Ağustos ayı Türkiye siyaseti açısından oldukça önemli ve kritik eşiklere ev sahipliği yapıyor.

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Öyle ki AK Parti'nin kuruluşundan Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı oluşuna kadar birçok hadise farklı yıllarda da olsa aynı zaman diliminde gerçekleşti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan demokratik ivme Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu alanda ilerlemesinde bir milat oldu. 23 yıldır bir partiyi 22 yıldır da iktidarı elinde tutan Başkan Erdoğan için yol hiçbir zaman çiçek bahçeleriyle dolu olmadı.

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Görevde olduğu her gün dini inançlar üzerinden toplumu ayrıştırmak istediler. Gün geldi ekonomiden gün geldi devletin yönetim şekli üzerinden algı operasyonu yürüttüler. Vatandaşın sinir uçlarını bir arada ve birlikte yaşamanın getirdiği uyumu bozmaya çalıştılar. Başkan Erdoğan bir değil birçok kez sosyal ve askeri tüm darbelerin karşısında durdu.

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