10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor! Saldırı anları A Haber canlı yayınında görüntülendi

Yavuz Topal ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 10.08.2024 14:36 Güncelleme: 10.08.2024 14:37
ABONE OL
İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor! Saldırı anları A Haber canlı yayınında görüntülendi

Soykırımcı İsrail devleti Orta Doğu’da savaşı yaymak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Gazze’de katliamlarını sürüdüren İsrail, Lübnan sınırında da Hizbullah hedeflerini bombalıyor. Sivillerin yaşadığı yerlere topçu atışları yapıldı. Saldırı anları A Haber kamerasına yansırken muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

Geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İsrail'in alçak saldırıda şehit düştü. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bağlı Dahiye semtinde ise Hizbullah'ın 2 numarası Fuad Şükür yine İsrail saldırısında öldürüldü.

İsrail-Lübnan sınırında herginlik hat safhadaİsrail-Lübnan sınırında herginlik hat safhada

SİVİL KÖYLER HİZBULLAH BAHANESİ İLE Mİ VURULDU?

10 aydır Gazze'de katliam yapan İsrail'in saldırı ve suikastları sonrası Orta Doğu yangın yerine döndü. İran misillemeye hazırlanırken Hizbullah ise İsrail'in askeri üslerini drone ile hedef alıyor. İsrail ise sivillerin yaşadığı köyleri bombalıyor. Saldırı anları A Haber kamerasına yansırken muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

Hizbullah drone ile İsrail'in askeri üslerini hedef alıyorHizbullah drone ile İsrail'in askeri üslerini hedef alıyor

HRİSTİYAN KÖYLERİNE BOMBARDIMAN

Ata Gündüz Kurşun: İsrail topçu birlikleri bizim bulunduğumuz Lübnan sınırındaki Hizbullah hedeflerini vurmaya başladı. Burada 2 ayrı noktaya atışlar yapıldı. Sonrasında topçu birlikleri tarafından bir atış daha yapıldı. Misillemeler günlerdir bu noktada Rümeyş Köyü hattında devam ediyor. Burası Lübnan'ın en güneyindeki köylerden bir tanesi. Burası Hristiyanların ağırlıklı olarak yaşadığı bir yer ama Hizbullah üyelerinin de karargahlarının olduğu noktalar var.

TOPÇU BİRLİKLERİNDEN ATIŞLAR

Burada İsrail savaş jetleri uçuşlar yaptı ve çok yakın geçti seseler bölgede duyuldu. Hemen ardından topçu birliklerinin atışlar gerçekleşti. Savaş uçaklarından bomba atılmadı. Rimeyş Köyü civarında 3 ayrı yer vuruldu. Bölgeden çıkan dumanlar bizim kameramıza yansıyor. Savaş uçakları tekrar bölgede uçuşlara başladı.

İsrail Lübnan sınırında sivilleri vuruyorİsrail Lübnan sınırında sivilleri vuruyor

MİSİLLEMELER DEVAM EDİYOR

Sınır hattı aslında sabaha sakin başlamıştı ama 30 saniye sonra ne olacağını bilmediğimiz bir coğrafya burası. Misillemeler ve angajman kurallarının genişletilmesi halen devam ediyor. Vurulan yerler bizde hemen hemen 800 metre uzaklıkta. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor.

Bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyorBölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor

İSRAİL TOPÇU BİRLİKLERİ YERLEŞİM YERİNİ VURDU

Atışların devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bölgede tansiyon çok yüksek çünkü 90 KM'lik bir İsrail-Lübnan sınırı var. Biz olduğumuz yerden bu sınırın 10 KM'lik kısmını takip ediyoruz. Burada hareketli anlar yaşanıyor. Vurulan yer yerleşim yerlerinin olduğu bir yer. İsrail topçu birlikleri yerleşim yerini vurdu.

Canlı yayında saldırı anları! A Haber kameraları kayıttaCanlı yayında saldırı anları! A Haber kameraları kayıtta CANLI YAYINDA SALDIRI ANLARI! A HABER KAMERALARI KAYITTA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör