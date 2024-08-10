İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor! Saldırı anları A Haber canlı yayınında görüntülendi
Soykırımcı İsrail devleti Orta Doğu’da savaşı yaymak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Gazze’de katliamlarını sürüdüren İsrail, Lübnan sınırında da Hizbullah hedeflerini bombalıyor. Sivillerin yaşadığı yerlere topçu atışları yapıldı. Saldırı anları A Haber kamerasına yansırken muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
Geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İsrail'in alçak saldırıda şehit düştü. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bağlı Dahiye semtinde ise Hizbullah'ın 2 numarası Fuad Şükür yine İsrail saldırısında öldürüldü.
SİVİL KÖYLER HİZBULLAH BAHANESİ İLE Mİ VURULDU?
10 aydır Gazze'de katliam yapan İsrail'in saldırı ve suikastları sonrası Orta Doğu yangın yerine döndü. İran misillemeye hazırlanırken Hizbullah ise İsrail'in askeri üslerini drone ile hedef alıyor. İsrail ise sivillerin yaşadığı köyleri bombalıyor. Saldırı anları A Haber kamerasına yansırken muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
HRİSTİYAN KÖYLERİNE BOMBARDIMAN
Ata Gündüz Kurşun: İsrail topçu birlikleri bizim bulunduğumuz Lübnan sınırındaki Hizbullah hedeflerini vurmaya başladı. Burada 2 ayrı noktaya atışlar yapıldı. Sonrasında topçu birlikleri tarafından bir atış daha yapıldı. Misillemeler günlerdir bu noktada Rümeyş Köyü hattında devam ediyor. Burası Lübnan'ın en güneyindeki köylerden bir tanesi. Burası Hristiyanların ağırlıklı olarak yaşadığı bir yer ama Hizbullah üyelerinin de karargahlarının olduğu noktalar var.
TOPÇU BİRLİKLERİNDEN ATIŞLAR
Burada İsrail savaş jetleri uçuşlar yaptı ve çok yakın geçti seseler bölgede duyuldu. Hemen ardından topçu birliklerinin atışlar gerçekleşti. Savaş uçaklarından bomba atılmadı. Rimeyş Köyü civarında 3 ayrı yer vuruldu. Bölgeden çıkan dumanlar bizim kameramıza yansıyor. Savaş uçakları tekrar bölgede uçuşlara başladı.
MİSİLLEMELER DEVAM EDİYOR
Sınır hattı aslında sabaha sakin başlamıştı ama 30 saniye sonra ne olacağını bilmediğimiz bir coğrafya burası. Misillemeler ve angajman kurallarının genişletilmesi halen devam ediyor. Vurulan yerler bizde hemen hemen 800 metre uzaklıkta. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor.
İSRAİL TOPÇU BİRLİKLERİ YERLEŞİM YERİNİ VURDU
Atışların devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bölgede tansiyon çok yüksek çünkü 90 KM'lik bir İsrail-Lübnan sınırı var. Biz olduğumuz yerden bu sınırın 10 KM'lik kısmını takip ediyoruz. Burada hareketli anlar yaşanıyor. Vurulan yer yerleşim yerlerinin olduğu bir yer. İsrail topçu birlikleri yerleşim yerini vurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çaydanlıkta oluşan kireci kökünden kazıyacak yöntem: Bir tutam yeterli...
- Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı
- Türkiye'nin il haritası yeniden dağıldı: 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere...
- WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...
- SGK SSK, BAĞ-KUR'luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi
- Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...
- İncir severleri şoke eden gerçek! Bundan böyle iki kez düşüneceksiniz: Meğer içinde...
- Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...