İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor! Saldırı anları A Haber canlı yayınında görüntülendi

Hizbullah drone ile İsrail'in askeri üslerini hedef alıyor

HRİSTİYAN KÖYLERİNE BOMBARDIMAN

Ata Gündüz Kurşun: İsrail topçu birlikleri bizim bulunduğumuz Lübnan sınırındaki Hizbullah hedeflerini vurmaya başladı. Burada 2 ayrı noktaya atışlar yapıldı. Sonrasında topçu birlikleri tarafından bir atış daha yapıldı. Misillemeler günlerdir bu noktada Rümeyş Köyü hattında devam ediyor. Burası Lübnan'ın en güneyindeki köylerden bir tanesi. Burası Hristiyanların ağırlıklı olarak yaşadığı bir yer ama Hizbullah üyelerinin de karargahlarının olduğu noktalar var.