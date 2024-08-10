İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor! Saldırı anları A Haber canlı yayınında görüntülendi

Soykırımcı İsrail devleti Orta Doğu’da savaşı yaymak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Gazze’de katliamlarına devam eden İsrail, Lübnan sınırında da Hizbullah hedeflerini bombalıyor. Saldırı anları A Haber kamerasına yansırken muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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