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İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor! Saldırı anları A Haber canlı yayınında görüntülendi

İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor! Saldırı anları A Haber canlı yayınında görüntülendi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 14:31
Soykırımcı İsrail devleti Orta Doğu’da savaşı yaymak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Gazze’de katliamlarına devam eden İsrail, Lübnan sınırında da Hizbullah hedeflerini bombalıyor. Saldırı anları A Haber kamerasına yansırken muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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