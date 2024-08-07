Tahran’da Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? Hizbullah ne yapmaya çalışıyor?
İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları’nın koruma bölgesinde Hamas lideri İsmail Haniye İsrail saldırısında şehit edildi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bağlı Dâhiye semtinde ise Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür öldürüldü. 2 suikast sonrası Orta Doğu ateş yerine dönerken hem İran’dan hem Hizbullah’tan katil devlet İsrail’e tehditler yağdı. Peki savaş Orta Doğu’ya yayılacak mı? İran’ın saldırı tehdidi göstermelik mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
ORTA DOĞU'YA YIĞINAK
Öte yandan İsrail ile İran arasındaki gerilim savaşın eşiğine gelirken, İsrail'i savunacağını yineleyen ABD'nin Orta Doğu'da devreye sokabileceği yaklaşık 45 bin askeri personeli, çok sayıda üssü, güçlü hava ve deniz filolarının olması bölgesel savaş endişelerini artırıyor.
BÜYÜK SAVAŞIN ADRESİ ORTA DOĞU MU OLACAK?
İran İsrail saldırısından vaz mı geçti? Bölge savaşı Lübnan'da mı başlayacak? Hizbullah saldırıları savaş işareti mi? İran yerine İsrail-Hizbullah savaşı mı? İran'ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? Hizbullah ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
İRAN'IN NE YAPACAĞI BELLİ DEĞİL
Askeri stratejist İbrahim Keleş: Ben İran'ın ne yapacağını kestiremiyorum şu anda çünkü İran hiçbir bilgi vermiyor. İlk etapta bir saldırı sinyali verdi ve İsrail'i 'hazır ol' konumuna geçirdi. Bu aslında her gelişmeye gebe bir durum. İran'ın ne yapacağını şu anda ABD'de İsrail'de bilmiyor. Burada biraz bekleyip görmek gerekir. Arka planda pazarlıklar yapıldığı gözüküyor. Heyeteler arası görüşmeler yapıldı.
ABD MASAYA SİLAHLARLA GELDİ
Artık bir masa kuruldu ve herkes masada kademeli olarak elini açmaya başladı. 'Sen şunu yaparsan ben bunu yaparım' şeklinde durumlar yaşanıyor. Bu masada sadece kağıtlar değil silahlar da var. Amerika Hürmüz Boğazı'na ve Basra Körfezi'ne 3 tane uçak gemisi yolladı. İşte bu masaya silahı koymak anlamına gelir. Buna karşılık olarak İran yer altından füzelerinin görüntülerini paylaştı. O da silahlarını çekti. Bu bir müddet el gösterme şeklinde devam ediyor.
BAŞKA SAHALARDAN İSRAİL'E CEZA
İran'ın bu kadar el açması bir sonraki adımda artık blöf yapmaya geçer. İran ya mecburen bir adım atacak veya başka sahalardan İsrail'e ceza kesecek. Zaten Lübnan sınırını böyle okumak gerekir. Bunun yanından Suriye'ye de iyi bakmak gerekir. Üst üste olaylar yaşanmaya başladı.
İRAN KAĞITTAN KAPLANDIR
Prof. Dr. Uğur Özgöker: İran kağıttan kaplandır. İran'ın öyle Tel Aviv'i vuracak bir gücü yok. 13 Nisan'da İsrail, İran'ın Suriye'de toprağı sayılan konsolosluğunu vurdu ve üst düzey 2 askeri yöneticisini öldürdü. İntikam diyerek Tahran ayağa kalktı. Ondan önce de ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin geçen sene yapılan anma töreninde İsrail 200 tane İranlıyı öldürdü. İran bunların hiçbirine cevap veremedi.
ESKİ GÜCÜ YOK
İran'ın eskisi gibi bir gücü yok. Yani Şah Rıza Pehlevi gibi bir gücü kalmadı. Amerika'dan silahlar alıyordu şimdi ambargolar altında halkını bile besleyemiyor. O kadar geniş rezervleri olmasına rağmen bu durumda. İran düzgün idare edilse dünyanın 3. ve 4. zengin devleti, konumunda olacak. Ancak fevkalade kötü idare şekli var. Farslılar yönetime geldiği zaman İran'ı berbat ediyorlar. Nüfusunun belki de çoğu Türk ve şu anda bir Türk yönetici var.
İRAN TRİBÜNLERE OYNUYOR
İran'ın misillemesi falan olmayacak. Türkiye üzerinden diplomatlar oraya gitti saldırılar olmasın diye ancak İran saldırsa bile bir şey olmaz. İran'ın ciddi bir gücü yok. İran'ın füzeleri ya da droneları havada yok ediliyor. İran'ın doğru düzgün uçak kaldıracak hali bile yok. İran şu anda Rusya'dan uçak istedi o da daha vermedi. Şah zamanından kalma F-14'ler var ki onlar da gitse geri dönemez. İran şu anda sadece tribünlere oynuyor. 13 Nisan'dan sonra 300 tane füze attı 297'si havada yok edildi. Tahran ayağa kalktı ama ne vurdu ki bir şey yapacakları yok.
VEKALET GÜÇLER ÜZERİNDEN SALDIRI
Amerika ciddi bir iki yüzlülük yapıyor ve İsrail'i teşvik edip hedefleri vurduruyor. Başka bir devlet başkanı konukken İsrail onu şehit ediyor. ABD sonra İran'a cevap vermemesini söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? İsrail'i teşvik ediyor; İsrail gidip Suriye'yi, Irak'ı ve İran'ı vuruyor ve Filistinlileri katlediyor. Ondan sonra İsrail'e cevap verileceği zaman siz yapmayın diyor. İran'ın doğrudan cevap verecek bir gücü yok ancak vekalet güçleri tarafından saldırı yapabilir. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatak ticarete zarar verebilir. Bunu 1980 ve 1988 yılları arasında yaşanan savaşta yaptı ve Irak petrol Avrupa'ya gitmedi. Bunun için Irak Türkiye üzerinden petrol boru hatları oluşturmak zorunda kaldı.
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