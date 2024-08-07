Tahran’da Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? Hizbullah ne yapmaya çalışıyor?

İran Hürmüz Boğazı'ın kapatırsa ticaret biter

İRAN TRİBÜNLERE OYNUYOR

İran'ın misillemesi falan olmayacak. Türkiye üzerinden diplomatlar oraya gitti saldırılar olmasın diye ancak İran saldırsa bile bir şey olmaz. İran'ın ciddi bir gücü yok. İran'ın füzeleri ya da droneları havada yok ediliyor. İran'ın doğru düzgün uçak kaldıracak hali bile yok. İran şu anda Rusya'dan uçak istedi o da daha vermedi. Şah zamanından kalma F-14'ler var ki onlar da gitse geri dönemez. İran şu anda sadece tribünlere oynuyor. 13 Nisan'dan sonra 300 tane füze attı 297'si havada yok edildi. Tahran ayağa kalktı ama ne vurdu ki bir şey yapacakları yok.