İshal, kusma, yüksek ateş şikayetlerinde artış! Çocuklarda yaz virüsü neden yayılıyor? Uzman isim A Haber'de uyardı
Çocuklarda yaz virüsü yayılıyor. Virüsün nedeni havuzlar mı? Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Evşen Çetin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Son günlerde ishal, kusma, yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye getirilen çocuk sayısında artış yaşanıyor.
Çocuklarda yaz virüsü neden yayılıyor? Virüsün nedeni havuzlar mı, yaz hastalıklarından nasıl korunmalı? Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Evşen Çetin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
HASTANEYE YATIŞLARDA ARTIŞ
Havaların ısınmasıyla beraber bazı etkenler maalesef artış göstermeye başladı. Özellikle rota virüs enfeksiyonlarını sıklıkla görüyoruz. Bununla beraber ishallerden dolayı hastaneye yatışlarda belirli bir artış söz konusu.
HAVUZLARA DİKKAT!
Havuzlar maalesef özellikle çocuk havuzları çocukların genel hijyen kurallarına erişkinler kadar uyamamaları nedeniyle enfeksiyon hastalıkları yönünden problem oluşturuyor.
Bu problemler için alınabilecek önlemler var. Rota virüs enfeksiyonu aşıyla engelleyebildiğimiz bir hastalık. Çocuklarımızın aşılarının tam olması yapılması gereken ilk aşama gibi gözüküyor.
ELLERİ YIKAMAK ÇOK ÖNEMLİ
Havuz suyundan sadece vücuttan atılan dışkı idrar ter gibi salgılarla da diğer etkenlerin de bulaşması söz konusu. Bunun için sıklıkla ebeveynlerin ve çocukların el yıkamaları, havuz sularını ağızlarını almamaları en azından yutmamalarını mutlaka söylemek gerekiyor.
Bu sıvılar en çok ağız yoluyla alınıyor. Havuzun yakınlarında hijyenin devam ettirilmesi de çok önemli.
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