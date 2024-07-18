İshal, kusma, yüksek ateş şikayetlerinde artış! Çocuklarda yaz virüsü neden yayılıyor? Uzman isim A Haber’de uyardı

ELLERİ YIKAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Havuz suyundan sadece vücuttan atılan dışkı idrar ter gibi salgılarla da diğer etkenlerin de bulaşması söz konusu. Bunun için sıklıkla ebeveynlerin ve çocukların el yıkamaları, havuz sularını ağızlarını almamaları en azından yutmamalarını mutlaka söylemek gerekiyor.

Bu sıvılar en çok ağız yoluyla alınıyor. Havuzun yakınlarında hijyenin devam ettirilmesi de çok önemli.