Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den A Haber’e özel açıklamalar

SOKAKLAR HAYVANLARA UYGUN DEĞİL

Komisyona girmek isteyen ancak olay çıkartanlar oldu. Ben onlar hayvansever mi? Ben bunda emin değilim. Burada onlar için hayvansever ifadesi çok uygun bir kelime değil. Gerçekten hayvanları sevselerdi bunu komisyonda ifade edebilir ve tutanaklara geçmesini sağlayabilirlerdi. Bu yolu tercih etmediler bu nedenle onlar hayvanları sevmiyorlar. Bizim hem komisyon raporumuzda hem yasa teklifimizde birçok hususu açıklayıp izah ettik. Şu anda bizim sokaklarımız hayvanlar açısından hem açılık hem hastalık hem de soğuktur. Şu anda hayvan sayısı kapsamı içerisinde soğuktan donan açlıktan ölen hayvanlarımız var.