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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı?

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 10:54 Güncelleme: 17.07.2024 11:16
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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı?

Yatımcıların sıkı takibinde olan altın güçlenmeye devam ediyor. Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 2 bin 625 TL’nin üzerini gördü. Peki altının seyri ne olur? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın fiyatları neden yükseldi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

Küresel piyasalarda altındaki yükseliş dikkatlerden kaçmadı. ABD'de son açıklanan enflasyonun düşük çıkmasının Fed'in faiz indirmek için elini güçlendirirken yine ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanacağı beklentisi de altını destekliyor.

İslam Memiş piyasaları A Haber'de değerlendirdiİslam Memiş piyasaları A Haber'de değerlendirdi

ALTININ SEYRİ NE OLACAK?

Gram altın güne 2625 TL'nin üzerinde başlayarak rekorunu tazeledi. Dün Kapalıçarşı'da gram altın 2613 liradan alınırken 2651 liradan satıldı. Peki piyasa bugün ne durumda? Altının seyri ne yönde olacak? Altın almalı mı satmalı mı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

Altın fiyatlarında her ay yeni rekorlar konuşulacak Altın fiyatlarında her ay yeni rekorlar konuşulacak

YENİ REKORLARA HAZIRLIKLI OLALIM

İslam Memiş: Mayıs ve haziran ayında dinlenme modunda olan altın fiyatlarının temmuz ayında yükselişe geçeceğini söylemiştik. Bu noktadan sonra artık dananın kuyruğu koptu. Yıl sonuna kadar her ay yeni rekorlara hazır olmamız gerekir. İşte işaret ettiğimiz temmuz ayı geldi ve altın fiyatlarındaki rekorlar dönemi de başladı.

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JEOPOLİTİK GERİLİM VE YÜKSELİŞ İŞTAHI

ABD'deki veriler iyi geldi. Enflasyon ve tarımdaki istihdam verileri derken altın fiyatları buradan beslenmesini yaptı. Ancak hafta sonu Trump'a yönelik suikast girişiminden sona altın jeopolitik riskleri satın aldı sonrasında agresif şekilde yükselişe geçti.

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SATIŞLAR VE DÜZELTMELER OLACAKTIR

Bugün yine rekor tazeleyen bir altın fiyatı var karşımızda. Serbest piyasalarda şu anda 2 bin 637 TL seviyesinde gram altın 2 bin 465 dolar seviyesinde onsa altın var. Gram altın son 1 ayda yaklaşık 200 TL'den fazla değer artışı yaşadı. Zaman zaman kar satışları gelecektir, zaman zaman mutlaka düzeltmeler olacaktır.

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ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! FIRSAT ZAMANI

Yıl sonu ile ilgili vatandaşlara çeşitli uyarılar yaptık. Dışarıda jeopolitik gerilimler sürüyor. Yılın son çeyreğinde merkez bankalarında faiz indirimi güçlenmeye devam ediyor. Küresel ekonomilere dair belirsizlikler devam ediyor. Bu ortamda altın fiyatlarındaki yükselişler kaldığı yerden devam eder. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve altın yatırımını düşünenler bunları fırsata çevirmeli. Bugün altında yaşanan yükselişler bizim için sürpriz değil.

Yıl sonu için çılgın tahiminYıl sonu için çılgın tahimin

YIL SONU İÇİN TARİHİ RAKAM

Zaman zaman hızlı yükselişlerden sonra ons tarafta kar satışları görebiliriz ama gram altında çok agresif satışlar beklemiyoruz. Dolayısıyla yıl sonunda gram altın /TL fiyatını 3 ila 3 bin 500 TL aralığı ons altını da 2 bin 600 dolar devamında 3 bin dolar seviyesinde önünün açıldığı yükseliş trendi karşımızda olacak.

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ABD SİYASETİ DİKEN ÜSTÜNDE

5 Kasım'daki seçimlere kadara diken üzerinde olan bir ABD var. Buradaki gelişmeler köşede risk olarak durmaya devam ediyor. FED'den faiz indirime ilişkin mesajlar geliyor. Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü durumlar altın fiyatlarını yıl sonuna kadar etkileyecek ve yükselişler devam edecek.

Altında rekor üstüne rekor! Yıl sonu çılgın rakamAltında rekor üstüne rekor! Yıl sonu çılgın rakam ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR! YIL SONU ÇILGIN RAKAM
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