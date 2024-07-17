Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı?

Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve yatırım yapacaklar dikkat...

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! FIRSAT ZAMANI

Yıl sonu ile ilgili vatandaşlara çeşitli uyarılar yaptık. Dışarıda jeopolitik gerilimler sürüyor. Yılın son çeyreğinde merkez bankalarında faiz indirimi güçlenmeye devam ediyor. Küresel ekonomilere dair belirsizlikler devam ediyor. Bu ortamda altın fiyatlarındaki yükselişler kaldığı yerden devam eder. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve altın yatırımını düşünenler bunları fırsata çevirmeli. Bugün altında yaşanan yükselişler bizim için sürpriz değil.