17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı?
Yatımcıların sıkı takibinde olan altın güçlenmeye devam ediyor. Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 2 bin 625 TL’nin üzerini gördü. Peki altının seyri ne olur? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın fiyatları neden yükseldi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.