En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Yeni düzenleme için toplantı ne zaman yapılacak? Konuşulan rakam ne?

Öte yandan dün akşam A Haber canlı yayınında uzman isimler kalem kalem hesaplamalarda bulundu.

Abdulkadir Selvi Gazeteci: Asgari ücretle ilgili bir düzenleme hükümetin düzenlemeleri arasında yok öncelikle bunu söylememiz lazım. Yılda bir kere ocak ayında yapılacak. Pazartesi günü bakanımızın Vedat Işıkhan2ın sunumunda kademeli bir artış ön görüldü bunlardan ilki 11 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ve bundan 2 milyon 500 bin emelimizin yararlanması diğeri 12 bin TL'ye yükseltilmesi ve bundan da 3 milyon 800 bin emeklinin hepsi yararlanacak fakat 12 bin 500 TL'ye çıkarsa da bundan 4 milyon 500 bin emeklinin yararlanacak olması.