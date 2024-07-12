En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Yeni düzenleme için toplantı ne zaman yapılacak? Konuşulan rakam ne?
Milyonlar gözünü en düşük emekli maaşına gelecek zam yapılacak toplantıya çevrildi. Peki en düşük emekli maaşı için zam toplantısı ne zaman yapılacak? Masada hangi senaryolar var? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
En düşük emekli maaşı artacak. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle 10 bin TL'nin altında kalan kalan emekliler var. Yapılan hesaplamalara göre 1.8 milyon emeklinin kök maaşı bu rakamın altında kalıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ankara kulislerinden son bilgiler:
SİNYAL PAZARTESİ GELDİ
A Haber muhabiri Murat Sekban'ın canlı yayında anlattıkları: AK Parti'nin ekonomi kurmayları en düşük emekli maaşının arttırılmasına yönelik çalışmalarına pazartesi günü itibarıyla başladılar. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te MYK sonrası su durumu söylemişti.
MECLİS'E TEKLİF GELMESİ GEREKİYOR
Şu anda kulisler konuşulan rakamlar ve senaryolar var ancak bunun öncesinde maaşların arttırılması için düzenlemenin Meclis'e gelmesi gerekiyor. Bunun için taslak sonrasında teklif olması gerekiyor. Bunun için toplantı yapılacağı söylenmişti.
KİMLET KATILACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Hazine ve Maliya Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ayrıca AK Parti'nin kurmayları ile yapılacak bir toplantıdan bahsedildi.
RUTİN EKONOMİ TOPLANTISI
Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı yapıldı ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu toplantıya katılmadı. Bu duruma bazı haber sitelerinde yer veriliyor ancak dünkü toplantı rutin olarak yapılan bir toplantıydı. En düşük emekli maaşına ilişkin bir konu bu toplantıda konuşulmadı.
DEVLET DESTEĞİ SÖZ KONUSU OLACAK
Ancak önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'in de katılacağı aynı ekiple birlikte bir toplantı olacak. Kulislerde şu anda en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkarılması konuşuluyor. Kök maaşa ek olarak devlet destek ödemelerinin artacağı konuşuluyor. En düşük emekli maaşlarındaki kök maaşlar artmayacak bunun yerine belirlenecek rakama tamamlama yapılacak.
Öte yandan dün akşam A Haber canlı yayınında uzman isimler kalem kalem hesaplamalarda bulundu.
Abdulkadir Selvi Gazeteci: Asgari ücretle ilgili bir düzenleme hükümetin düzenlemeleri arasında yok öncelikle bunu söylememiz lazım. Yılda bir kere ocak ayında yapılacak. Pazartesi günü bakanımızın Vedat Işıkhan2ın sunumunda kademeli bir artış ön görüldü bunlardan ilki 11 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ve bundan 2 milyon 500 bin emelimizin yararlanması diğeri 12 bin TL'ye yükseltilmesi ve bundan da 3 milyon 800 bin emeklinin hepsi yararlanacak fakat 12 bin 500 TL'ye çıkarsa da bundan 4 milyon 500 bin emeklinin yararlanacak olması.
YENİ EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLUYOR!
Ali Duman Sosyal Güvenlik Uzmanı: Önceden kök maaşı vatandaş bilmezdi fakat artık vatandaşta bu konuya hakim oldu. Çünkü kök maaş ve taban aylık arasında ki fark gittikçe arttı.
Kök maaş diyelim ki 7 bin lira bunu 10 bin liraya tamamlayacak hazine desteği sağlansın diyorlar ama yıl içerisinde gelen zamlar kök maaşa uygulanıyor taban aylığa uygulanmıyor. Yani yüzde 24,75'lik zam kök maaşa uygulandı ve yine 10 bin TL'nin altında kaldı ve bu emeklimiz yeni bir düzenleme olmadığı sürece 10 bin TL'nin üzerinde maaş alamayacak. Problem kök maaşın taban aylıkla arasında ki makasın fazla olmasından kaynaklı.
Emekli zaten emekli maaşıyla yaşamaya geçinen bir birey ve bu emeklilerimiz serzenişleri yeni bri çalışmaya yönlendirmiş olabilir fakat bir açıklama gelmedi.
KÖK MAAŞA DÜZENLEME
Kök maaşa da yeni bir düzenleme yapılabilir. Bunun da bir cümlelik çözümü var o da her sene biz taban aylıkları yasa ile belirliyoruz ve buna ek olarak kök maaş taban maaştan düşük olamaz denilse bütün sorun ortadan kalkacaktır.
2024 yılında şöyle problem ortaya çıktı. Ödenen sigorta primi alınacak emekli maaşının üstüne çıktı bu sene. Asgari ücret temmuz zammı görseydi böyle olmayacaktı fakat temmuz zammı görmediği için durum bundan ibaret. Yani burada kesinlikle bir kök maaş düzenlemesi yapılması şart artık.
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